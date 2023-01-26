«غرفة دبي»: ارتفاع عدد مجموعات الأعمال إلى 45

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن إطلاق أربع مجموعات أعمال جديدة، في إطار خططها بزيادة عدد مجموعات الأعمال التي تمثل القطاعات والأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي، إلى 100 مجموعة عمل بحلول مارس 2023، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لمجموعات الأعمال العاملة تحت مظلة الغرفة إلى 45 مجموعة عمل.

وتركز مجموعات الأعمال الجديدة على الشركات العاملة في قطاعات: «التصنيع واللحام»، «المعدات الكهربائية وأعمال المقاولة»، «الكابلات والأسلاك»، و«تجار الصلب والمعادن».

ويندرج تأسيس مجموعات الأعمال الجديدة في إطار مساعي الغرفة لتعزيز إسهام القطاع الخاص في مسيرة التنمية المستدامة، ودعم القدرة التنافسية للشركات العاملة في القطاع نفسه، والارتقاء بأدائها الاقتصادي داخل الإمارة وخارجها.

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «هدفنا من تشكيل مجموعات الأعمال الأخيرة هو أن نسهم في إيجاد منصّة مثالية للتواصل الشفاف بين الأطراف الرئيسين في كل قطاع، حيث إن انضمام أعضاء غرفة تجارة دبي إلى مجموعات الأعمال الجديدة يرسخ التزامها بالإسهام في دعم التنمية الاقتصادية في دبي. وسنواصل جهودنا في تعزيز الحوار البناء بين مجموعات الأعمال وغرف دبي والجهات الحكومية المعنية».

وبحسب بيان «غرفة دبي»، فإن من المتوقع نمو سوق اللحام العالمية من 20.99 مليار دولار في عام 2021 ليصل إلى 28.66 مليار دولار في عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.6%، نتيجة الطلب الإيجابي الذي يشهده القطاع على مستوى العالم.

ووفق بيانات شركة «يورومونيتر إنترناشيونال»، يتوقع أن تبلغ مبيعات الإلكترونيات الاستهلاكية في دولة الإمارات بحلول عام 2027 نحو 32.5 مليار درهم، ويشمل ذلك أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها، وأجهزة الترفيه للسيارات والإلكترونيات.

ويقدر حجم السوق العالمية للكابلات والأسلاك بنحو 192.48 مليار دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.2% بين عامي 2022 و2030.