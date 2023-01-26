340.4 مليون درهم أرباح «الفجيرة الوطني» العام الماضي

أفاد بنك الفجيرة الوطني بأن صافي أرباحه لعام 2022 ارتفع بنسبة 195.3%، مسجلاً 340.4 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 115.2 مليون درهم في عام 2021.

وأكد البنك في بيان، أمس، أنه حقق أعلى ربح تشغيلي له على الإطلاق بقيمة 1.2 مليار درهم بزيادة قدرها 29.4%، مقارنة بـ955.6 مليون درهم في عام 2021، مدعوماً بارتفاع صافي دخل الفوائد وصافي الدخل من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية وإيرادات الرسوم وإيرادات الصرف. وسجل البنك أفضل دخل تشغيلي له على الإطلاق بلغ 1.8 مليار درهم، بارتفاع قدره 25.8% عن عام 2021، ما يعكس الأداء القوي للأعمال الرئيسة وإدارة الموجودات والمطلوبات في بيئة ارتفاع معدلات الفائدة.

ونمت صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية بنسبة 29.8% لتصل 1.2 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 941.1 مليون درهم في عام 2021.

وارتفعت صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى 14.2% لتصل 393.3 مليون درهم، مقارنة بـ344.3 مليون درهم في عام 2021.

وسجل البنك دخلاً قياسياً من إيرادات صرف العملات الأجنبية والأدوات المالية المشتقة بقيمة 181.4 مليون درهم، وبنسبة نمو بلغت 58.8%، مقارنة بمبلغ 114.2 مليون درهم في عام 2021. واستقرت الإيرادات من الاستثمارات والأدوات الإسلامية عند 18.8 مليون درهم، مقارنة بـ42.3 مليون درهم في عام 2021.

وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 18.9%، ما يعكس استثمارات البنك في أعماله وأنظمته وبنيته التحتية وموظفيه.