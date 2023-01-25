ختام النسخة الأولى لـ"قمّة الاكتتابات العامة 2023" في دبي بنجاح

اختتمت اليوم، أعمال النسخة الأولى من قمّة الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - دبي 2023، والتي استضافها سوق دبي المالي بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي، بحضور أكثر من 500 مشارك من مختلف أنحاء العالم، و80 شخصية من المتحدثين الإقليميين والدوليين من خلال 40 جلسة.

وشهدت فعاليات القمّة مشاركة نخبة من القيادات العالمية في هذا القطاع على مدى ثلاثة أيام، بهدف حشد مختلف الأطراف الفاعلة ضمن سلسلة القيمة للاكتتابات العامة الأولية، وترسيخ مكانة القمّة باعتبارها منصّة أساسية تسلّط الضوء على الزخم القوي والآفاق الواعدة لقطاع الاكتتابات العامة الأولية في دبي.

وشكّلت القمة الأولى للاكتتابات العامة الأولية فرصة فريدة لتسليط الضوء على القطاع الواعد في المنطقة ضمن إطار الجهود الرامية لتعزيز أسواق رأس المال في دبي ودولة الإمارات عمومًا، واستكشاف الفرص المتاحة أمام دبي في التحوّل إلى مركز عالمي للاكتتابات العامة، ولاجتذاب جهات الإصدار المحتملة من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مناقشة وضع الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات واستراتيجيات الاتصال الفعّال في صلب منظومة الاكتتابات العامة الأولية.

وأكد حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و"ناسداك دبي"، أن نجاح النسخة الأولى من القمة يمهد الطريق أمام استضافة هذه الفعالية سنويًا، لاجتذاب قيادات القطاع والهيئات والشركات المعنية بالاكتتابات العامة، وخلال العام الماضي شهدت دبي نموًا ملفتاً للاقتصاد وأسواق رأس المال، بما جعلها وجهة جاذبة لأنشطة الاكتتابات العامة في المنطقة وخارجها. ومع تحوّل الإمارة السريع إلى حاضنة لتطور ونمو الشركات من مختلف القطاعات، يواصل سوق دبي المالي التزامه بتوفير منصّة تدعم طموحات روّاد الاعمال، وتساهم في تعزيز جهود دبي الهادفة إلى تعزيز جهود التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات عمومًا.