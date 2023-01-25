800 مشارك في جلسة افتراضية للتوعية بضريبة الشركات

عقدت وزارة المالية جلسة افتراضية ضمن «برنامج التوعية العامة بضريبة الشركات»، بمشاركة 800 شخص من ممثلي قطاع الأعمال وخبراء الضرائب والمحاسبين وأصحاب الشركات من جميع أنحاء الدولة.

وأفادت الوزرة في بيان، أمس، بأن الجلسة تأتي ضمن برنامج التوعية العامة بضريبة الشركات الذي أطلقته الوزارة لرفع الوعي تجاه الضريبة.

وتمثل هذه الجلسة ثالث جلسات البرنامج والأولى من نوعها على الإنترنت.

وتضمنت الجلسة عرضاً حول أبرز ملامح وسمات النظام الضريبي الجديد، وجلسة حوارية مع خبراء من وزارة المالية. وأبرزت الجلسة أهم عناصر وملامح قانون ضريبة الشركات، ونسبة الضريبة، وخضوع الأشخاص المقيمين وغير المقيمين للضريبة، وكيفية خضوع الائتلاف المشترك للنظام الضريبي الجديد، ووضع المؤسسات العائلية.