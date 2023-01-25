«كيزاد» توقع اتفاقية تأجير بـ 110 ملايين درهم

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، أمس عن توقيع اتفاقية تأجير مدتها 30 عاماً مع «إيميرجينغ وورلد» المالكة لمجموعة بران للأغذية والمصدّر الحصري لمنتجاتها، وذلك بهدف تأسيس منشأة صناعية خاصة بمجموعة بران تخدم الأسواق المحلية والإقليمية.

وتمتد المنشأة الصناعية الجديدة على مساحة تبلغ أكثر من 42 ألف متر مربع في «كيزاد» بكلفة إجمالية تصل إلى 110 ملايين درهم ويتم تطويرها على مراحل.

وتتمتع المنشأة الجديدة، بوصول مباشر إلى ميناء خليفة التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، الأمر الذي يمكن مجموعة «إيميرجينغ وورلد» من تصنيع منتجاتها محلياً وتصديرها إلى أسواق التجارة الحرة في العديد من الدول ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتسهم المنشأة الجديدة في تمكين مجموعة بران للأغذية من تأدية دور حيوي في دعم الأمن الغذائي الإقليمي انطلاقاً من إمارة أبوظبي.