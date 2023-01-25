«إيتون» تدشن مركز تجربة المتعاملين الجديد في دبي

افتتح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، مركز تجربة المتعاملين الجديد التابع لشركة «إيتون» الشرق الأوسط المتخصصة في إدارة الطاقة، وذلك في مجمع الصناعات الوطنية بجبل علي بدبي.

حضر حفل الافتتاح الرئيس التنفيذي لـ«سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة»، الدكتور محمد الزرعوني، والمدير التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد – الإمارات»، عبدالله بن دميثان، وعدد من كبار المسؤولين في شركة «إيتون» في أوروبا والشرق الأوسط. كما حضر الافتتاح مستشار الشؤون التجارية لدى القنصلية العامة للولايات المتحدة الأميركية في دبي، فرانك جوزيف.

وقال الطاير، إن «مركز تجربة المتعاملين التابع لشركة (إيتون) الشرق الأوسط، يعد أول مركز ابتكار تنفذه الشركة خارج أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، وأود أن أهنئكم على هذا الإنجاز المميز. ويشكل هذا المركز المتطور إضافة نوعية جديدة في هذا المجال، وسيسمح لشركة (إيتون) بتوفير مجموعة واسعة من موارد التدريب الحضوري والافتراضي لمتعامليها في العديد من المجالات المختلفة بما في ذلك التصاميم والتقنيات، وأفضل الممارسات في تطبيقات الطاقة. وفي إطار التزام هيئة كهرباء ومياه دبي بتعزيز الاستدامة والتحول الرقمي في دولة الإمارات والمنطقة، فإن استثمار إيتون يشكل خطوة إيجابية في هذا الاتجاه».

وأضاف الطاير: «تعتمد دبي، استراتيجية اقتصادية شفافة أسهمت في ترسيخ مكانتها العالمية منصةً رائدة في استقطاب كبرى الشركات العالمية وتشجيعها على تأسيس مكاتب رئيسة لها في الإمارة لتنطلق منها عملياتها الإقليمية والدولية، وأسهمت التشريعات المبتكرة التي تطورها دبي ودولة الإمارات في تعزيز تنافسيتها العالمية وارتفاع عدد الشركات العالمية التي تحرص على الوجود في منطقة الشرق الأوسط».

من جهته، قال عبدالله بن دميثان: «بصفتنا ممكّن للتجارة الذكية، إننا نؤمن بضرورة تقليل البصمة الكربونية وتعزيز كفاءة العمليات في كل مراحل سلاسل التوريد. ويعد إطلاق مركز تجربة المتعاملين التابع لإيتون دليلاً بارزاً على التوجه الهادف والطموح لدولة الإمارات لتوليد الطاقة النظيفة بنسبة 30% بحلول عام 2030، كما يسلط الضوء أيضاً على التزام (دي بي ورلد) ومجمع الصناعات الوطنية بدعم نمو الأعمال المبتكرة».