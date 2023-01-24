«دبي للاستثمار» و«ميلينيوم» توقعان اتفاقية لافتتاح فندق في رأس الخيمة

وقعت شركة دبي للاستثمار، اتفاقية تعاون مع مجموعة فنادق ومنتجعات «ميلينيوم» العالمية، لافتتاح «منتجع جراند ميلينيوم» في «دانه بيي»، أبرز وأحدث مشروعات الشركة للتملك الحر في «جزيرة المرجان» بإمارة رأس الخيمة.

ويضم الفندق الجديد، الذي سيتم تشغيله وإدارته تحت مظلة العلامة التجارية «جراند ميلينيوم» 300 غرفة، ويحاكي طابع المنتجعات الراقية، إذ يقدم خيارات المطاعم والمقاهي المتخصصة، فضلاً عن مرافق ترفيهية شاطئية، فيما من المتوقع أن يتم إنجاز الأعمال الإنشائية لهذا الفندق بحلول الربع الرابع من عام 2025.

وقال نائب رئيس مجلس الادارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار»، خالد بن كلبان، إن القطاع السياحي في رأس الخيمة يشهد نمواً مستداماً، مسجلاً هوامش ربحية مجزية، في وقت يجري فيهالعمل على تنفيذ العديد من الخطط الطموحة لمواصلة مسيرة نمو وتطور هذا القطاع الحيوي.

وأضاف: «بموازاة هذا النهج التنموي، نجحت (دبي للاستثمار)، على مر السنين، في تعزيز محفظتها المتينة والمتميزة من المشروعات الفندقية، من خلال اعتماد نموذج المشروعات المتعددة الاستخدام»، لافتاً إلى أن الفندق المرتقب يندرج ضمن قائمة المشورعات الفندقية الواعدة، مستفيداً من مزايا وخصائص الموقع المثالي لمشروع «دانه بيي»، والاستفادة من النمو المستدام لحركة السياحة في إمارة رأس الخيمة على النحو الأمثل.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات «ميلينيوم» في الشرق الأوسط وأفريقيا، فهد عبد الرحيم كاظم: «تندرج الإتفاقية في إطار خططنا الإنمائية الطموحة في المنطقة، فضلاً عن تركيزنا على التوسع والتواجد في المواقع الرئيسية، وتحقيق النمو والتطور لمجموعة منتجعاتنا».

يشار إلى أن فنادق ومنتجعات «ميلينيوم»، تصنف باعتبارها علامة تجارية عالمية تملك وتدير مجموعة تضم 145 فندقاً في 88 موقعاً، عبر محفظتها من العلامات التجارية. ويمتد تواجدها عبر دول الشرق الأوسط، وآسيا، وأوروبا، وأميركا الشمالية، ونيوزيلندا.

