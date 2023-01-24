الإمارات السوق الأكثر تمويلاً لصفقات «الدين الجريء» في المنطقة

أطلقت منصة «شعاع كابيتال» المتخصصة في إدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة، والمدرجة في سوق دبي المالي، ومنصة «ماغنيت» المعتمدة لتتبع استثمارات رأس المال الجريء في الأسواق الناشئة، تقرير «استثمارات الدين الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022»، الذي يرصد تطور مشهد تمويل «الدين الجريء» في المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية، وأبرز الدول والقطاعات المستهدفة، وأنشطة التمويل، والصفقات.

وعرّف بيان صدر اليوم، «الدين الجريء»، بأنه نوع من أنواع تمويل الديون تحصل عليه الشركات الناشئة في مراحل نموها الأولى.

ويستخدم هذا النوع من تمويل الديون عادة كأسلوب مكمّل للتمويل بالأسهم، وقد يقترن أحياناً بضمانات على أسهم الشركة.

وتُظهر بيانات التقرير الرئيسية، أن تمويل «الدين الجريء» ارتفع بقيمة 18 ضعفاً بين العامين 2020 و2021، ما يظهر شهية متنامية لتمويل نمو الشركات الناشئة.

وتضاعف عدد صفقات الدين الجريء تقريباً بين العامين 2021 و2022، نتيجة لبدء تعافي منظومة تمويل الشركات الناشئة في أعقاب جائحة كوفيدـ19.

وبحسب التقرير، فقد بلغ إجمالي حجم الديون الجريئة 260 مليون دولار عبر 18 صفقة في عام 2022، على الرغم من الظروف الصعبة التي عانى منها الاقتصاد الكلي عالمياً، وحذر الاستثمارات الجريئة، وسط حالة انعدام اليقين السائدة.

وعلى الرغم من ذلك، شهد عام 2022 إنجاز أول صفقة ضخمة لتمويل «الدين الجريء» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمصلحة شركة التكنولوجيا المالية الناشئة «تابي» في دولة الإمارات، إذ شكّلت تلك الصفقة وحدها 39% من إجمالي حجم تمويل الدين الجريء في عام 2022.

ووفقا للتقرير، فقد تركز تمويل «الدين الجريء» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أربع دول هي: الإمارات، السعودية، مصر والأردن.

بدورها، امتازت دولة الإمارات بأنها السوق الأكثر تمويلاً لصفقات «الدين الجريء» باستحواذها على 50% من عدد الصفقات، وقيمة التمويل المعلن عنها في المنطقة بين عامي 2018 و2022، فيما حلّت السعودية في المرتبة الثانية مستحوذة على نسبة 29% من إجمالي التمويل.

وبحسب التقرير، فقد اقترن تنامي الاهتمام بتمويل الديون الجريئة خلال العامين الماضيين، بارتفاع عدد المستثمرين إلى 26 مستثمراً. وازدادت حصة المستثمرين الدوليين (من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) من 20% في عام 2021 إلى 47% في عام 2022.

وقالت رئيسة قسم الدين في «شعاع كابيتال»، ناتاشا حنون: «تواصل منظومة الشركات الناشئة في المنطقة اجتذاب المستثمرين الدوليين والإقليميين، على الرغم من الظروف الدولية غير المواتية من ناحية ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة».

وأضافت: «نتيجة لتأثير هذه العوامل بشدة على تقييم الشركات الناشئة، يتجه عدد متزايد من رواد الأعمال في المنطقة إلى توفير مصادر تمويل بديلة للحصول على رأس المال غير المخفف لدعم نمو أعمالهم، ولذلك أصبح الدين الجريء جزءاً مهماً من خطط تمويل الشركات الناشئة، في وقت نتوقع فيه أن يستمر هذا التوجه في المستقبل المنظور».

من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ماغنت»، فيليب باهوشي: «يعد (الدين الجريء) أداة تمويلية مكمّلة للتمويل بالأسهم. وفي إطار استمرارنا في توسيع نطاق البيانات التي نجمعها، فإننا نحقق اليوم إنجازاً جديداً في توفير بيانات وتحليلات دقيقة في قطاع يشهد اهتماماً متزايداً في المنطقة».