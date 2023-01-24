«طيران الإمارات»: 63 رحلة أسبوعياً إلى أستراليا بحلول منتصف 2023

أعلنت «شركة طيران الإمارات» عن خطوة مهمة في العودة إلى قدرتها الاستيعابية في أستراليا، وذلك بتعزيز خدماتها إلى كل من سيدني وملبورن، في وقت ستستأنف فيه خدمة «كرايستشيرش» عبر سيدني، ما يوفر مساراً جديداً للأستراليين إلى نيوزيلندا جنوباً عبر «بحر تسمانيا».

وأفادت «طيران الإمارات» بأنه اعتباراً من 27 مارس المقبل، فإنها سترفع خدمة وجهة ملبورن من رحلتين إلى ثلاث رحلات يومية، وذلك من مركز «طيران الإمارات» في دبي عبر سنغافورة، إضافة إلى ثالث خدمة مباشرة إلى سيدني اعتباراً من الأول من مايو 2023.

وأوضحت الناقلة أن جميع الرحلات الجديدة ستعمل بطائرات من طراز «بوينغ 777-300ER»، مشيرة إلى أنه بحلول منتصف عام 2023، ستصل خدماتها إلى أستراليا إلى 63 رحلة أسبوعياً، ما يعني القدرة على نقل أكثر من 55 ألف مسافر كل أسبوع من مدنها الرئيسة وإليها. كما ستعود خدمتا ملبورن وسيدني إلى مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19».

واعتبر الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، عودة رحلات الناقلة إلى كل من سيدني وملبورن، إلى مستويات ما قبل الجائحة، إنجازاً بارزاً في جهود استعادة قدرات الناقلة في أستراليا، وشهادة على التزامها الطويل الأمد نحو تلك الدولة. وقال: «ستوفر إضافة خدمة يومية ثالثة إلى كل من سيدني وملبورن أكثر من 500 ألف مقعد إضافي من أستراليا وإليها في غضون عام».

وتابع كاظم: «واصلنا على مدى أكثر من 25 عاماً تقديم خدماتنا في أستراليا منذ رحلتنا الأولى إلى ملبورن في عام 1996. ونقلنا خلال هذه المدة أكثر من 40 مليون مسافر، كما واصلنا خدمة أستراليا أثناء الجائحة».

في سياق آخر، أعلنت «طيران الإمارات» عن إتمامها بنجاح اختباراً على الأرض لمحرك «جي ئي 90» على إحدى طائراتها من طراز «بوينغ 777-300ER»، باستخدام وقود مستدام بنسبة 100%.

وأفادت بأن الاختبار الأرضي وتحليل النتائج، يهدفان إلى إظهار قدرة المحرك على العمل بمزيج خاص من وقود مستدام بنسبة 100% من دون التأثير على أدائه، إضافة إلى تأكيد أن هذا النوع من الوقود يصلح كبديل مناسب لوقود الطائرات التقليدي، ولا يتطلب أي تعديلات على أنظمة الطائرات، أو أي إجراءات صيانة وتعديل خصوصاً على محركات «جي ئي 90» التي تشغل طائرات «بوينغ 777-300ER».

وتمهد نتائج الاختبار الأرضي، الطريق أمام أول رحلة تجريبية لـ«طيران الإمارات» الأسبوع الجاري باستخدام وقود مستدام 100% في محرك واحد.

30 مليون عضو في «سكاي واردز طيران الإمارات»

كشفت «طيران الإمارات»، أن «سكاي واردز طيران الإمارات»، برنامج مكافأة ولاء متعاملي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، حقق رقماً قياسياً جديداً، إذ ازداد عدد أعضائه حالياً على 30 مليون عضو حول العالم.

وأعلن البرنامج عن عروض قيّمة لأعضائه، بما في ذلك فرصة للفوز بمليون ميل «سكاي واردز»، وترقيات مجانية إلى درجة الأعمال.