اتفاقية لتعزيز تجارة السلع الزراعية بين الإمارات وجنوب آسيا

وقع مركز دبي للسلع المتعددة و«مؤسسة بهارات سبكونتيننت أغري»، مذكرة تفاهم سيتعاون الطرفان بموجبها على تعزيز نمو حركة التجارة العالمية للسلع الزراعية بين دولة الإمارات وأسواق جنوب آسيا.

وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعت خلال الدورة الأولى للقمة الزراعية لجنوب آسيا في العاصمة النيبالية كاتماندو، إلى تعزيز نمو قطاع السلع الزراعية العالمي، وتوطيد العلاقات التجارية الزراعية بين الإمارات و«شبه القارة الآسيوية الجنوبية».

وتؤسس هذه الاتفاقية لشراكة مثمرة بين مركز دبي للسلع المتعددة و«مؤسسة بهارات سبكونتيننت أغري» للتعاون في مشروعات تكنولوجيا الغذاء والتكنولوجيا الزراعية.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم «يتمتع المركز بسجل حافل من التعاون المثمر مع أسواق منطقة جنوب آسيا، ونفخر اليوم بكون المركز يضم أكثر من 4250 شركة مسجلة من جنوب آسيا».