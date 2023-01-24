جائزة زايد للاستدامة تبدأ باستقبال طلبات المشاركة في دورة 2024

أعلنت جائزة زايد للاستدامة، الجائزة العالمية الرائدة التي أطلقتها دولة الإمارات لتكريم حلول الاستدامة المبتكرة، فتح باب تقديم طلبات المشاركة في دورتها لعام 2024.

وأفاد بيان صادر، أمس، بأن الجائزة، تستقبل طلبات المشاركة لغاية الثاني من مايو 2023، عبر الموقع الإلكتروني للجائزة.

وتلقت الجائزة في دورة عام 2023 رقماً قياسياً في أعداد طلبات المشاركة، بلغ 4538 طلباً، من 152 دولة، وذلك بزيادة قدرها 13% على المشاركات في الدورة السابقة.