جمارك دبي تنجز 25.7 مليون معاملة جمركية في 2022

أكد المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح،أن أداء جمارك دبي خلال عام 2022 واكب الانتعاش الذي يشهده الاقتصاد الوطني في قطاعاته كافة، نتيجة للسياسات الحكومية والمبادرات النوعية الاستراتيجية، التي أسهمت في ترسيخ مكانة الدولة في منظومة الاقتصاد العالمية.

وأضاف المدير العام لجمارك دبي، أن إجمالي عدد المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي بلغ 25.7 مليون معاملة في 2022، وتعمل جمارك دبي على توفير خدمات ذكية ورائدة لتقليص الإجراءات الجمركية والتسهيل على المتعاملين، وبلغت نسبة سعادة العملاء عن الخدمات الذكية للدائرة 98%.

وبيـن أن جمارك دبي عزّزت إنجازاتها في عام 2022 بسجل مميز للأداء على مستوى المعاملات الجمركية والضبطيات والخدمات الجديدة، كما نالت العديد من الجوائز والإشادات العالمية وأطلقت ابتكارات نوعية تستهدف خفض الكُلفة على المتعاملين وزيادة العائد على تجارتهم، بما يحفز استقطاب استثمارات جديدة في القطاع التجاري والقطاعات الأخرى المرتبطة به.

وأكد أن جمارك دبي تكثف أعمالها وترسم خططها، لتنفيذ توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بزيادة قيمة تجارة دبي الخارجية وتسهيل الأعمال على التجار والمستثمرين بما يدعم مركز دبي في مؤشرات التنافسية العالمية، مشيراً إلى أن دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2023-2025، بإجمالي نفقات قدره 205 مليارات درهم، ستحفز قطاعات الأعمال الاقتصادية وتستقطب المزيد من الاستثمارات.