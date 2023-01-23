المصرف المركزي يتعاون مع مصر في التدريب وبناء القدرات

بحث مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مع المعهد المصرفي بجمهورية مصر العربية، التابع للبنك المركزي المصري، التعاون المشترك في مجال التدريب وتطوير بناء قدرت رأس المال البشري في مختلف المجالات المالية.

جاء ذلك، خلال اجتماع رئيس إدارة الموارد البشرية في مصرف الإمارات المركزي، إيهاب العامري، والمدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، الدكتور عبدالعزيز نصير، والوفد المرافق الزائر للدولة.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع آفاق تطوير التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات تطوير البرامج التدريبية في القطاع المالي في المستويات التخصصية والمهنية والقيادية المختلفة.

كما ناقش الاجتماع سبل دعم احتياجات بناء القدرات المهنية للكوادر البشرية، وتنمية مؤهلاتهم وصقل خبراتهم، بما يسهم في تحقيق خطط المصرف المركزي في الارتقاء بمهارات الكوادر العاملة في القطاع المالي، ورفد القطاعات الاقتصادية الحيوية بالكفاءات المؤهلة لمواكبة متطلبات سوق العمل، وتدعيم الخطط التنموية المستقبلية للدولة.