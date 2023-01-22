«فلاي دبي» تؤكّد استمرار حملات التوظيف.. و1200 موظف جديد في 2022

كشفت شركة «فلاي دبي» أن نحو 1200 موظف انضموا إلى العمل لديها في مختلف الأقسام والقطاعات خلال عام 2022، ما رفع إجمالي حجم القوى العاملة لديها إلى أكثر من 4600 موظف في نهاية العام الماضي.

وذكرت الشركة لـ«الإمارات اليوم»، أن حملات التوظيف ستستمر خلال العام الجاري، في ظل التوسعات التي تشهدها، لافتة إلى أنها استلمت 21 طائرة في عام 2022، وتستهدف استلام 17 طائرة خلال العام الجاري.

أسطول الشركة

وأوضحت «فلاي دبي» أن أسطول الناقلة وصل في نهاية ديسمبر 2022 إلى نحو 71 طائرة، منها 36 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس 8»، وثلاث طائرات من طراز «بوينغ 737 ماكس 9»، و32 طائرة من طراز «بوينغ 737» الجيل الجديد.

وذكرت أنها نجحت منذ انطلاقتها في ربط بين 70 و80 وجهة لم تكن مربوطة من قبل برحلات مباشرة من دبي وإليها، مشيرة إلى أنه ومن مقرها في دبي، أنشأت شبكة تضم أكثر من 115 وجهة، يخدمها أسطول يشمل أكثر من 70 طائرة في 53 دولة، عبر إفريقيا، وآسيا الوسطى والقوقاز، ووسط وجنوب شرق أوروبا، ودول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، وشبه القارة الهندية.

وكانت الشركة ذكرت في وقت سابق لـ«الإمارات اليوم»، أنها تتوقع تتسلم 154 طائرة «ماكس» حتى عام 2029.

وأكدت «فلاي دبي» أنها ستستمر في تشغيل أسطول يتألف من طائرات «بوينغ» - «الجيل الجديد 737»، و«737 ماكس» خلال الفترة المقبلة، متوقعة أن تتقاعد آخر طائرة من «بوينغ 737 الجيل الجديد» ضمن أسطول الشركة، عام 2025.

وتظهر هذه البيانات نمواً كبيراً في حجم أسطول «الناقلة»، التي بدأت عملياتها في يونيو 2009، في إطار التزامها بإزالة الحواجز أمام السفر، وتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة، وتعزيز التواصل بين مختلف الثقافات عبر شبكتها المتنامية باستمرار.

وجهات جديدة

ومع زيادة الطلب على السفر وشبكة متنامية باستمرار، تواصل «فلاي دبي» إضافة وجهات جديدة إلى شبكتها، بعد أن دشنت وجهات عبر إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.

ولا تستهدف «الناقلة» مواصلة توسيع هذه الشبكة فقط، بل جعل الرحلة أكثر فاعلية قدر الإمكان، مع توفير مزيد من الرحلات المنتظمة، والوجهات المباشرة، والخيارات على متن الرحلة. ومنذ عام 2008، سجلت الشركة ثلاث طلبيات لشراء طائرات، كما أعلنت عن أكبر صفقة لشراء طائرات ذات الممر الواحد على صعيد المنطقة، خلال «معرض دبي للطيران 2017».

«درجة الأعمال»

كما أدخلت «فلاي دبي» تجربة السفر في «درجة الأعمال» على رحلاتها، مع خدمات سريعة لإنجاز إجراءات السفر وأولوية للخدمات الأرضية، بما في ذلك إنجاز إجراءات السفر وخدمات الحافلات والصعود للطائرة، والاسترخاء قبل الرحلة في صالة درجة الأعمال في المبنى رقم (2) بمطار دبي الدولي.

أما بالنسبة للرحلات المغادرة من المبنى رقم (3)، فإنه يمكن للمسافرين استخدام صالة درجة الأعمال التابعة لـ«طيران الإمارات»، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى صالات درجة الأعمال في مطارات معظم المدن ضمن شبكتها.

11 مليون مسافر و250 ألف رحلة

أعلنت «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، في يوليو 2017، عن شراكة واسعة النطاق، إذ وحّدت شركتا الطيران جهودهما لتقديم خيارات سفر متنوّعة للمتعاملين.

وتوفر هذه الشراكة لمتعاملي «فلاي دبي» رحلات ربط سهلة مع وجهات «طيران الإمارات» في جميع أنحاء العالم، والتي تمتد عبر القارات الست، في حين سيتمكن متعاملو «طيران الإمارات» من الوصول إلى شبكة «فلاي دبي» الإقليمية والوجهات التي لم تكن تتمتع بخدمات ربط من قبل.

وتتجاوز الشراكة المبتكرة، المشاركة في رحلات «الرمز المشترك»، لتوفر مزيداً من الرحلات، وسهولة الوصول إلى مزيد من الوجهات العالمية، مع ميزة توصيل الأمتعة إلى الوجهة النهائية.

وقد أتاحت شبكة المسارات المشتركة للناقلتين في نهاية نوفمبر 2022 لأكثر من 11 مليون متعامل، مواصلة سفرهم بسلاسة على أكثر من 250 ألف رحلة منذ إطلاق الشراكة في عام 2017.