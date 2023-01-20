اختيار محمد القرقاوي عضواً في مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» عن انضمام وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، لمجلس القيادات والذي يهدف إلى الإشراف على الاستراتيجية العليا للمنتدى ومنصاته المتعددة وتعزيز جهوده الرامية إلى تطوير السياسات الكفيلة بتشجيع نمو الأعمال وتكثيف أواصر التعاون الدولي.

وأنهى المنتدى أعماله في دافوس بسويسرا، أمس، بعقد الاجتماع الأول لمجلس القيادات الذي يضم نخبة من أبرز الشخصيات العالمية في مجالات الاقتصاد والأعمال وذلك لقيادة التوجهات العامة للمنتدى.

وأكد القرقاوي في بيان، أن إسهامات الإمارات ومشاركاتها في دورات المنتدى الاقتصادي العالمي على مدار أكثر من 20 عاماً تعكس الدور الريادي للدولة، التي استطاعت ترسيخ مكانتها العالمية مركزاً للتغيير المستقبلي الإيجابي تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بما يشكّل امتداداً لفكر سموه الهادف إلى تعظيم دور الإمارات في مختلف محافل العمل الدولي ونشر رسالتها الرامية إلى تحقيق الرخاء والتنمية لكافة شعوب المنطقة والعالم عبر ثقافة التسامح وتغليب لغة الحوار البناء بين الشعوب.

وقال إن الوجود الإماراتي في المحافل العالمية يعد ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى تعزيز دور الدولة بوصفها شريكاً محورياً في الجهود العالمية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يمر بها العالم، وتحويل دولة الإمارات لمختبر للممارسات الحكومية المستقبلية ومنصة للشراكات الرائدة التي تحفز الاستعداد للمستقبل. وباختيار القرقاوي لعضوية مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي يكون العضو الوحيد من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجلس.

محمد القرقاوي:

• «إسهامات الإمارات ومشاركاتها في دورات المنتدى على مدار 20 عاماً تعكس الدور الريادي للدولة».

خلفان بلهول عضواً في اللجنة العالمية لتطوير تطبيقات «الميتافيرس»

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس 2023)، عن اختيار الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول، عضواً في اللجنة العالمية لتطوير تطبيقات «الميتافيرس» التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تضم نخبة من الخبراء العالميين وتشرف على تحقيق أهداف مبادرة «مدينة التعاون العالمي» التي أطلقها المنتدى بهدف تعزيز الجهود العالمية لتوظيف إمكانيات وفرص «الميتافيرس».

كما تم الإعلان عن انضمام مؤسسة دبي للمستقبل إلى قائمة شركاء مبادرة مدينة التعاون العالمي، المنصة الافتراضية في «عالم الميتافيرس»، والتي تضم 80 مؤسسة دولية.