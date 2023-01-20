13مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 13 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 2179 مبايعة بقيمة 5.52 مليار درهم منها 235 مبايعة للأراضي بقيمة 1.13 مليار درهم و1944 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.39 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 77 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة ورسان الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 134 مبايعة بقيمة 451 مليون درهم وتلتها منطقة الجداف بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 135 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 135 مليون درهم بمنطقة وادي الصفا 5 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 73 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 73 مليون درهم في منطقة الوصل.

وتصدرت منطقة الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 188 مبايعة بقيمة 533 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 182 مبايعة بقيمة 335 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 156 مبايعة بقيمة 126 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 7.01 مليار درهم منها 108 رهون لأراض بقيمة 1.213 مليار درهم و316 رهنا لفلل وشقق بقيمة 5.81 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة بور سعيد بقيمة 5 مليارات درهم وأخرى في نخلة جميرا بقيمة 506 ملايين درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 104 هبات بقيمة 1.01 مليار درهم كان أهمها بمنطقة زعبيل الأولى بقيمة 516 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 94 مليون درهم.