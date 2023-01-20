ميناء جبل علي و«جافزا» يحصدان جائزتي أفضل «مشغل للموانئ» و«منصة حرة»

حصد ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) التابعان لـ «دي بي ورلد» جوائز مرموقة ضمن حفل جوائز «بزنس تابلويد»، وممثلاً دي بي ورلد الإمارات، استلم كل من أحمد بدري، مدير أول، شحن عام نقل مركبات، جائزة «أفضل مشغل للموانئ» بالنيابة عن فريق عمل ميناء جبل علي، واستلم حمد الصايغ، رئيس قسم الحسابات الاستراتيجية جائزة «أفضل منطقة حرة متكاملة» بالنيابة عن فريق جافزا.