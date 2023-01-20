الذهب يخسر 4 دولارات في المعاملات الفورية

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتخسر أكثر من 4 دولارات في المعاملات الفورية.

ونزلت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.22% أو ما يعادل 4.23 دولار لتصل إلى 1928.01 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "10:18 صباحاً بتوقيت الإمارات".

في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.28% تعادل 5.4 دولار لتصل إلى 1936.5 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.14% إلى 24.14 دولار للأوقية، في حين نزل البلاتين بنسبة 0.36% إلى 1038.25 دولار، وهبط البلاديوم 0.44% إلى 1745 دولار.