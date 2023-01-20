اتفاقيات لتسريع منظومة الاستدامة في الإمارات

وقعت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لهيئة المُسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي UICCA، خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، عدداً من الاتفاقيات مع مؤسسات عالمية مرموقة، من بينها «المجلس الأطلسي»، و«غرفة التجارة الأميركية»، وشبكة «كونفيرجنس» للتمويل المختلط، و«التحالف العالمي من أجل كوكب مستدام» (GASP).

وتعكس تلك الاتفاقيات طموح واتساع أهداف الهيئة، وحرصها على تطبيق أفضل السياسات والممارسات، لتسريع تحول الدولة نحو الاقتصاد الأخضر. وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، إن «تأسيس الهيئة جاء مستنداً إلى رؤية تتمحور حول ربط جميع الجهات الفاعلة وذات العلاقة بالمنظومة الشاملة للاستدامة».

وأضافت: «على المستوى العالمي، تشارك الهيئة في جهود دفع الاستدامة عالمياً، والمشاركة في وضع السياسات ذات الصلة، وتقييم مدى ملاءمتها لسياسات دولة الإمارات، فنحن أكثر من مجرد مؤسسة فكرية، حيث نعمل على تحويل الأفكار إلى واقع من خلال العمل والتعاون مع مؤسسات القطاعين العام والخاص لتبادل أفضل الممارسات والخبرات».