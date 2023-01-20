«أبوظبي الأول» يموّل مشروعات مستدامة بـ 25.7 مليار درهم خلال 2022

قال رئيس الاستدامة في بنك أبوظبي الأول، شارغيل بشير، إن البنك قدم خلال عام 2022 تسهيلات بقيمة تزيد على سبعة مليارات دولار (25.7 مليار درهم) لمشروعات مستدامة، مشيراً إلى أن البنك حقق قفزات نوعية عبر تمويل العديد من المشروعات في قطاعات إمداد الطاقة، المباني، النقل، إدارة النفايات، المياه، والغذاء، بما يعزز من مكانته في مجال التمويل الأخضر والمستدام.

وأضاف أن قيمة التسهيلات التي قدمها البنك للمشروعات المستدامة جاوزت 35 مليار دولار (نحو 128.4 مليار درهم) في الفترة بين عامي 2017 و2021، فيما يستهدف البنك تقديم تمويلات خضراء بقيمة 75 مليار دولار (أكثر من 275 مليار درهم) خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2030.

الحياد الكربوني

وأوضح بشير أنه تماشياً مع التزام البنك تجاه القضايا المناخية، فقد وضع هدفاً للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، بما يشمل أنشطة البنك والمتعاملين على حد سواء، في وقت نجح فيه البنك في إحراز تقدم ملموس في دعم عدد من أكبر وأشهر الكيانات في دولة الإمارات لتحقيق قفزات نوعية نحو الوصول إلى أهدافها المناخية. تعاون

وكشف بشير أن البنك تعاون مع «شركة الاتحاد للطيران» لوضع هيكلية الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لأول قرض مرتبط بالاستدامة على مستوى قطاع الطيران في العالم، كما لعب دوراً فعالاً في مشروعات أخرى مولها، منها ثلاثة مشروعات للطاقة الشمسية تسهم في الحد من انبعاث 1.989 مليون طن من ثنائي أكسيد الكربون سنوياً، وسبعة مبانٍ خضراء، إضافة إلى محطة للصرف الصحي لمعالجة 430 ألف متر مكعب من المياه يومياً.

ولفت بشير إلى المساهمة القوية للبنك في «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، كونه أول بنك يلتزم بتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، وأول بنك من الدولة ومنطقة الخليج ينضم إلى التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية.

السندات الخضراء

وبيّن بشير أن البنك حقق إنجازات مهمة في مجال إصدار السندات الخضراء التي تعتبر أداة فعالة في محاربة التغير المناخي، منوهاً إلى تنفيذ البنك نحو نصف إصداراته من السندات في 2022 بصيغة خضراء (1.5 مليار دولار)، بما في ذلك ثلاث صفقات مرجعية عامة، وهي أول إصدار سندات خضراء مقومة باليورو بأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون يورو من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإصدار بأجل أربع سنوات بقيمة 200 مليون فرنك سويسري، ليحافظ على موقعه بصفته المصدر الوحيد للسندات المستحقة بالفرنك السويسري، وإصدار بقيمة 700 مليون دولار بأجل خمس سنوات، وهو أكبر إصدار لسندات خضراء من بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

• 275 مليار درهم تمويلات خضراء يستهدف البنك تقديمها خلال 8 سنوات.



أول سندات خضراء

قال رئيس الاستدامة في بنك أبوظبي الأول، شارغيل بشير، إن البنك أصدر في عام 2017 أول سندات خضراء في المنطقة، مع مواصلة الجهود لتمكين العملاء من تحقيق متطلبات الحياد الكربوني، من خلال التركيز على الاحتياجات المتنوعة والمتخصصة لمؤسسات القطاع الخاص، وتصميم الحلول المناسبة لتلبية هذه الاحتياجات بأفضل شكل ممكن.