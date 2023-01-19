الزيودي: الإمارات تتمسك بنهجها الاقتصادي المنفتح

أكد وزير الدولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أهمية التجارة كمحور أساسي لتحفيز نمو الاقتصاد العالمي، وضرورة العمل على تحديث سلاسل التوريد لمواجهة التحديات الراهنة.

وأشار خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إلى النجاحات التجارية التي حققتها دولة الإمارات في عام 2022، بما في ذلك قيمة الصادرات القياسية، وحجم التجارة الذي تجاوز 1.6 تريليون درهم للمرة الأولى في تاريخ الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، إضافة إلى اختيار دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر الوزاري 13 لمنظمة التجارة العالمية خلال الربع الأول من عام 2024، ما يعزز مكانة دولة الإمارات كبوابة تجارية للعالم ويرسخ دورها الريادي والقيادي في إصلاح نظام التجارة الدولية.

وذكر الزيودي أن الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس توفّر فرصة جيدة لتحقيق التوافق في آراء المجتمع الدولي بشأن القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار. وتابع: «في ظل مناخ اقتصادي عالمي مملوء بالتحديات، تتمسك دولة الإمارات، تنفيذاً لرؤية قيادتها، بنهجها الاقتصادي المنفتح، والطموح والحيوي، والذي يسعى إلى التواصل مع دول العالم كافة لتحفيز التجارة العالمية، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد العالمي».

وقال: «مركز الثقل الاقتصادي العالمي يتحوّل بشكل تدريجي نحو الجنوب والشرق، ونحن في قلب هذا التطور. في النصف الأول من عام 2022، شهدت منطقة الشرق الأوسط أعلى معدل للنمو التجاري السنوي على صعيد العالم بنسبة 74%، ونحن نؤمن بأن أجندتنا الخاصة بالتجارة الخارجية قادرة على الاستمرار في تسهيل التجارة العالمية».

وتابع الزيودي: «نريد أن نشكّل جسراً للقطاع الخاص، عن طريق الدفع نحو عقد الشراكات التجارية الجديدة، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، واستقطاب المواهب، والمساعدة على إيجاد الروابط بين الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم، ولهذا السبب نعمل مع المنتدى الاقتصادي العالمي لدراسة الطرق الأفضل لإدخال التكنولوجيا إلى النظام التجاري العالمي وقيادة هذا التغيير. وفي الوقت الذي يشعر فيه الكثيرون بالقلق من تراجع العولمة، فنحن نتطلع إلى دفع عجلة التوسع الاقتصادي العالمي بما يصبّ في صالحنا جميعاً».

والتقى الزيودي مسؤولين ووزراء اقتصاد وصناعة وتجارة، مشاركين في الاجتماعات، كما أجرى محادثات مع الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، ربيكا جرينسبان، حيث تستضيف دولة الإمارات «منتدى الاستثمار العالمي» الثامن في العاصمة أبوظبي أكتوبر 2023.

كما التقى قادة أعمال ورؤساء تنفيذيين لعدد من الشركات العاملة في قطاعات متنوعة منها الأسهم الخاصة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والأدوية، والخدمات المالية.