إيجارات المناطق الصناعية في دبي تشهد ارتفاعات قوية

أظهرت دراسة جديدة لـ«شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية العالمية»، نمواً كبيراً في الطلب على الإيجارات في المناطق الصناعية بدبي، بنسبة 17.7% خلال عام 2022، ليعود إلى مستويات ما قبل جائحة «كوفيدـ19»، مع استمرار تجاوز الطلب للعرض.

ارتفاعات قوية

وأفادت «نايت فرانك» بأنه وفقاً للمراجعة السنوية للقطاع الصناعي في كل من دبي وأبوظبي، تستمر، في المتوسط، معدلات إيجار المخازن، في الارتفاع في جميع أنحاء دبي، خصوصاً الإيجارات من الدرجة الأولى في منطقة القوز (55 درهماً للقدم المربعة الواحدة)، والتي ارتفعت بنسبة 57% خلال عام 2022. وأكدت «نايت فرانك» أن جميع الأسواق الفرعية الصناعية التسع التي تتابعها الشركة في دبي، شهدت ارتفاعات قوية في الإيجارات في عام 2022، وهي حالياً أعلى من مستويات الإيجارات السابقة لجائحة «كوفيدـ19».

قطاع مزدهر

وقال الشريك ورئيس أبحاث الشرق الأوسط في شركة «نايت فرانك»، فيصل دوراني: «تُعدّ السوق الصناعية في دبي قطاعاً مزدهراً يلعب دوراً رئيساً في اقتصاد الإمارة، حيث تمثل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي».

وأضاف: «أظهر متوسط معدلات إيجار المخازن، في دبي على وجه الخصوص، تحسناً ملحوظاً في الأشهر الـ12 الماضية، إذ ارتفع الطلب بنسبة 17.7%».

وتابع: «يمكن أن يرجع جزء كبير من الطلب إلى استجابة الحكومة الحازمة للحاجة، والتي عملت على تعزيز ثقة الأعمال التجارية، وقد أدت هذه الأجواء التفاؤلية بدورها إلى زيادة عدد الوافدين الجدد إلى السوق الصناعية، لا سيما قطاع التصنيع الذي يمثل الآن 36% من 12.2 مليون قدم مربعة من الطلب الذي سجلناه خلال عام 2022، ثم يأتي بعده مباشرة قطاع الخدمات اللوجستية، الذي بلغت حصته من إجمالي الطلب في العام الماضي 1.95 مليون قدم مربعة».

عام قوي

من جانبه، قال شريك مساعد – رئيس مشترك لقسم الصناعة والخدمات اللوجستية في فرع الإمارات لـ«نايت فرانك»، آدم وين: «كان 2022 عاماً قوياً آخر شهده قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات، إذ تواصل السوق ارتقاءها في مسار التطور والنضج». وأضاف: «استمر شاغلو العقارات على مدى الـ12 شهراً الأخيرة، في طلب وحداتٍ من الدرجة الأولى، بالموازاة مع إمدادٍ محدود في السوق؛ وهو عامل حاسم في دعم مرونة وأداء القطاع».

في السياق نفسه، قال رئيس أسواق رأس المال في الشرق الأوسط وخدمات الملكيات والإيجارات والوكالة التجارية في «نايت فرانك»، أندري لوف: «لانزال نلاحظ وجود طلبٍ على وحدات لوجستية مناسبة للتأجير من المستثمرين والصناديق العقارية الذين يسعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية».

سوق أبوظبي

ووفقاً لـ«نايت فرانك»، يتسم الوضع باستقرارٍ أكثر في أبوظبي، مع بقاء إيجارات المخازن في الأسواق الرئيسة الست التي تتابعها «نايت فرانك» دون تغييرٍ خلال عام 2022.

ولفتت الشركة إلى أن الأسعار في المنطقة الحرة لـ«مطارات أبوظبي»، لاتزال هي الأغلى في المدينة، في حين، لم تشهد المناطق الصناعية الأخرى في أبوظبي مثل منطقة «كيزاد» أي تغيير في الإيجارات، بما أن الطلب بقي ثابتاً.

• عودة الإيجارات إلى مستويات ما قبل الجائحة مع استمرار تجاوز الطلب للعرض.