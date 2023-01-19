الانتهاء من أول مبنى صفري الطاقة في «مصدر» قبل «كوب 28»

كشف الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدينة مصدر، أحمد باقحوم، عن أن عدد سكان المدنية السكنية يتجاوز 10 آلاف نسمة حالياً، يتمتعون بنسق حياة مستدام في المجالات كافة، فيما تبلغ نسبة إشغال المكاتب والمباني التجارية 99%، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من أول مبنى صفري الطاقة قبل انعقاد مؤتمر الأطراف «كوب 28» في نوفمبر المقبل.

وقال باقحوم في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة، إن الخطة المقبلة تهدف إلى بناء مزيد من المباني التجارية، مؤكداً أن توفير الطاقة والمياه في مباني المدينة، سواء السكنية أو التجارية، يصل إلى أكثر من 40%.

وأوضح أن عدد الشركات التجارية في المدينة وصل إلى 1200 شركة، بينما يتجاوز عدد المباني السكنية 2500 وحدة حالياً، لافتاً إلى أنه يجري الانتهاء من 1500 وحدة جديدة العام المقبل.

وأفاد بأن المدينة تمتلك صندوقاً استثمارياً بقيمة ثلاثة مليارات درهم، يدار من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويسعى لاستقطاب المستثمرين والشركات الراغبة في الدخول في الاستثمارات الخضراء.

وأكد باقحوم أن الإقبال على مدينة مصدر فاق التوقعات، ما جعل المدينة تزيد مساحة المباني التجارية بإضافة أكثر من 80 ألف متر مربع، بعضها سيتم الانتهاء منها بنهاية العام الجاري والعامين المقبلين.

وبيّن أن هناك مزايا عدة تشجع أصحاب الأعمال على افتتاح مقار لها في مدينة مصدر، مثل وجود النافذة الموحدة لجميع الإجراءات، والقرب من إمارتي دبي وأبوظبي.

وأضاف باقحوم، أن المدينة تضم أحد أكبر تجمعات المباني الخضراء في العالم الحاصلة على شهادات «ليد»، وتصنيفات نظام استدامة، مشيراً إلى أن مشروع مجمع مدينة مصدر ومبانيه الخضراء السبعة الجديدة، بما في ذلك أول مبنى للمكاتب صفري الطاقة في أبوظبي، يعكس مدى أهمية تطوير مشروعات عقارية وفق أسس مستدامة، وذات جدوى اقتصادية وبيئية في آن واحد.

• توفير الطاقة والمياه في مباني المدينة يصل إلى أكثر من 40%.