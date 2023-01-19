«طيران الإمارات» تُعيد تشغيل «العملاقة» لخدمة المغرب

أعلنت شركة «طيران الإمارات» عزمها إعادة تشغيل طائرتها «إيرباص A380» لخدمة مدينة الدار البيضاء، وذلك في إطار تكثيف عملياتها في المغرب.

وأوضحت الشركة في بيان، أنه اعتباراً من 15 أبريل المقبل ستشغل «العملاقة» إلى الدار البيضاء بدلاً من طائرة «بوينغ 777-300ER» العاملة حالياً، موفرة بذلك أكثر من 3500 مقعد أسبوعياً في كل اتجاه استجابة للطلب المتزايد على هذا الخط. وستغادر رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 751» دبي الساعة 7:30 صباحاً، وتصل إلى الدار البيضاء في الساعة 12:55 ظهراً.

أما رحلة العودة «ئي كيه 752»، فتنطلق من الدار البيضاء الساعة 2:45 بعد الظهر، لتصل إلى دبي الساعة 1:15 صباح اليوم التالي.