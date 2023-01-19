«براند فاينانس»: «أدنوك» العلامة التجارية الأولى في الإمارات

حافظت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على مكانتها، باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في دولة الإمارات، للعام الخامس على التوالي، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته «براند فاينانس»، التي تُعد مؤسسة عالمية مستقلة ومتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية للشركات.

القيمة والقوة

وازدادت قيمة العلامة التجارية لـ«أدنوك» بنسبة 11% على أساس سنوي، لتصل إلى 14.2 مليار دولار أميركي في عام 2023 (مقابل 12.8 مليار دولار في عام 2022).

كما ازدادت قوة العلامة التجارية لـ«أدنوك» من 79.1 نقطة إلى 79.4 نقطة، وحافظت على تصنيف «AA+»، وصعدت 28 مرتبة، لتصل إلى المرتبة 138 من بين جميع العلامات التجارية على الصعيد العالمي (167 في عام 2022).

أما ضمن قطاع النفط والغاز، فقد صعدت «أدنوك» مرتبة واحدة، لتصل إلى المرتبة الثامنة متجاوزة «بتروناس» التي تراجعت إلى المرتبة الـ10.

ومن حيث قوة العلامة التجارية، أصبحت «أدنوك» الآن عاشر أقوى علامة تجارية في قطاع النفط والغاز على مستوى العالم، بعد أن كانت تحتل المرتبة 12 في عام 2022.

رؤية ودعم

وجاء النمو المستمر في قيمة العلامة التجارية لـ«أدنوك» بفضل رؤية وتوجيهات القيادة في دولة الإمارات، ودعم مجلس إدارة الشركة، وجهود وتفاني جميع العاملين فيها، حيث تلتزم «أدنوك» بتوفير طاقة منخفضة الانبعاثات، والاستثمار في التقنيات الجديدة المستقبلية، لترسيخ مكانتها مزوداً عالمياً موثوقاً ومسؤولاً للطاقة، وتعزيز قوة وقيمة علامتها التجارية.

وتعد «أدنوك» ضمن منتجي النفط والغاز الأقل كثافة في مستويات الانبعاثات في العالم، وتواصل اتخاذ خطوات عملية لتمكين وتسريع تنفيذ هدفها بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وتلتزم «أدنوك» بالعمل المناخي التدريجي، حيث يحتاج العالم حالياً، أكثر من أي وقت مضى، إلى تبنّي نهج واقعي ومسؤول يدعم مُستهدفات العمل المناخي بالتوازي مع تحقيق التنمية الاقتصادية، وقد حققت «أدنوك» تقدماً ملموساً في هذين المسارين.

كما تعتبر «أدنوك» أول شركة في قطاع النفط والغاز تحصل على 100% من احتياجات شبكتها الكهربائية من الكهرباء المنتجة من المصادر النووية والشمسية الخالية من الانبعاثات، وأول شركة تعتمد على الكهرباء لتشغيل عملياتها البحرية لخفض البصمة الكربونية بنسبة تصل إلى 50%.

تسريع الاستثمارات

وخصصت «أدنوك» 15 مليار دولار لتعزيز وتسريع الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة والحلول منخفضة الكربون، وتقنيات الحد من الانبعاثات، وذلك تماشياً مع إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي رسّخ مبادئ الاستدامة والإنتاج المسؤول في جميع ممارسات وعمليات «أدنوك»، إذ تواصل الشركة البناء على هذا الإرث وصولاً إلى مستقبل منخفض الكربون.

«أدنوك» تعلن عن مشروع لحقن واحتجاز ثاني أكسيد الكربون

أبوظبي À الإمارات اليوم / أعلنت شركة «أدنوك»، خلال فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، عن بدء العمل في تطوير أول بئر في العالم لحقن ثاني أكسيد الكربون، واحتجازه في طبقة المياه المالحة الجوفية الكربونية.

وأفادت الشركة بأن من المتوقع بدء عمليات حقن ثاني أكسيد الكربون في الربع الثاني من عام 2023، لافتة إلى أن المشروع خطوة جديدة مهمة ضمن التزام «أدنوك» بالحد من الانبعاثات في عملياتها، وخفض كثافة انبعاثاتها الكربونية بنسبة 25% بحلول عام 2030 لبلوغ هدفها المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»، ياسر سعيد المزروعي: «تقوم تقنيات التقاط الكربون وتخزينه بدورٍ مهم في الحد من الانبعاثات، وتحقيق أهداف العمل المناخي، في وقت يمثل فيه مشروع أول بئر في العالم لحقن واحتجاز ثاني أكسيد الكربون خطوة فعّالة جديدة ضمن خطة الشركة التي تبلغ قيمتها 15 مليار دولار لخفض الانبعاثات».

وعند دخوله حيز التشغيل، سيسهم المشروع مبدئياً في احتجاز ما لا يقل عن 18 ألف طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون الملتقط من عمليات شركة «فرتيجلوب» في دولة الإمارات، في طبقات المياه الجوفية الكربونية في المناطق البرية في أبوظبي، ما يدعم جهود «أدنوك» المستمرة لالتقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون من عملياتها بطريقة آمنة.

قيمة العلامة التجارية

تُعرّف قيمة العلامة التجارية بأنها صافي العائد الاقتصادي الذي يحصل عليه المالك عند ترخيص علامته التجارية في السوق المفتوحة.

ويتم تقييم قوة العلامة التجارية من خلال مجموعة معايير وعوامل تشمل الأداء التشغيلي والتجاري، والمرونة، وحقوق المساهمين، والأداء التجاري، وأنشطة التسويق والاتصال. ويتم استخدام قيمة العلامة التجارية في تحديد نسبة مساهمة قوة العلامة التجارية في إيرادات الشركة.