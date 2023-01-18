دبي أفضل وجهة عالمية في جوائز «اختيار المسافرين 2023»

تُوّجت دبي بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز «اختيار المسافرين 2023» من موقع «تريب أدفايزر»، أكبر منصة للسفر في العالم، للعام الثاني على التوالي؛ ما يعكس المكانة الرائدة لدبي كإحدى أبرز الوجهات السياحية المُفضلة في العالم، ويؤكد المضي بخطوات ثابتة في اتجاه تحقيق أحد الأهداف الطموحة التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ضمن «أجندة دبي الاقتصادية D33» في ما يتعلق بجعل دبي واحدة من أهم ثلاث وجهات عالمية للزائرين في مجالات السياحة التخصصية، والأعمال، فضلاً عن تأكيد مكانتها كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.

المرة الثانية

وجاء إعلان اختيار دبي ضمن صدارة التصنيف الدولي للوجهات العالمية المفضلة للمسافرين لعام 2023 خلال الحفل السنوي الذي تقيمه «تريب أدفايزر»، وهي المرة الثانية في التاريخ التي تحصل فيها وجهة عالمية على اللقب لعامين متتاليين.

إنجاز عالمي

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن اعتزازه بهذا الإنجاز الكبير.

وقال سموه: «بعد أيام قليلة من إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أجندة دبي الاقتصادية للأعوام الـ10 المقبلة، وتضمنت أهدافها تأكيد مكانة دبي بين أفضل ثلاث وجهات عالمية للسياحة والأعمال؛ يأتي هذا الإنجاز العالمي وللعام الثاني على التوالي، وباختيار ملايين المسافرين من حول العالم، ليؤكد جدارة دبي وقدرتها على تحقيق هذا الهدف، ويبرز مكانتها كإحدى الوجهات التي تحظى بثقة كبيرة وتقدير دولي واسع النطاق».

تنوع سياحي

ونوّه سموه بأهمية هذا الإنجاز، وما استند إليه من مقومات، قائلاً: «التنوع الكبير للقطاع السياحي ما بين سياحة العطلات، وسياحة الأعمال، والمعارض والمؤتمرات في دبي، تدعمه بنية تحتية رفيعة المستوى، ومرافق سياحية وخدمية وترفيهية بالغة التميز بالمعايير العالمية، وتسهيلات وخدمات لوجستية من الأفضل عالمياً.. عناصر لا يتوقف العمل على تطويرها ورفع مستوى جودتها وكفاءتها، لتظل دبي دائماً المدينة المفضلة، والنموذج المُلهم في إيجاد كل ما يلزم للترحيب بضيوفها من مختلف بلدان العالم وضمان راحتهم وسعادتهم».

تعاون نموذجي

ووجّه سمو ولي عهد دبي الشكر إلى كل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز الذي يأتي كثمرة للتعاون النموذجي بين القطاعين الحكومي والخاص، ضمن شراكة هدفها تعزيز خطى دبي على طريق الريادة العالمية ضمن مختلف المجالات، لاسيما على صعيد قطاع السياحة والسفر، مؤكداً مواصلة العمل على ترسيخ تلك المكانة، والارتقاء بها بتبني أفضل الممارسات، وتأكيد دور دبي في تشكيل مستقبل هذا القطاع الحيوي عالمياً، بتقديم نماذج جديدة ومتطورة لمعايير الجودة في السياحة والسفر، وتوفير كل ما يحتاجه الزائر من متطلبات تضمن له الراحة والسعادة.

رؤية وجهود

من جهته، قال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري: «تشكل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى جعل دبي مدينة المستقبل، وأفضل وجهة في العالم للعيش والعمل والزيارة، النهج الذي نعمل على أساسه، في وقت أسهمت الجهود الحثيثة المبذولة من مختلف الأطراف والشركاء في حصول دبي على لقب أفضل وجهة عالمية للعام الثاني على التوالي».

وأضاف: «يشكل قطاع السياحة ركيزة أساسية في نمو اقتصاد دبي وتنوعه، حيث يسهم الاستمرار في تعزيز عروضنا، وتوفير تجارب استثنائية للضيوف، وتطوير القطاع وتحسين مهارات العاملين فيه لتسريع نمو القطاع، ما انعكس إيجاباً على اقتصاد دبي، فضلاً عن تعزيز مكانة الإمارة باعتبارها وجهةً جاذبة للأعمال والموهوبين».

المنتج السياحي

بدوره، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع السياحة العالمي باستلهام رؤية قيادتنا، وهذه الجائزة تشكل حافزاً جديداً يدفعنا إلى تعزيز حضورنا ضمن أبرز الوجهات السياحية في الأعوام المقبلة».

وتابع كاظم: «يبرز تميز دبي في قدرتها الفريدة على مفاجأة ضيوفها في كل مرة من خلال مجموعة متنوعة من العروض المتجددة التي ترسّخ أصالتها وتقاليدها العريقة، وقد نجحنا في تسليط الضوء على هذه المزايا من خلال سلسلة حملات تسويقية عالمية، وبدعم من نحو 3000 شريك في أنحاء العالم، ما أسهم في استقطاب مزيد من عشاق السفر الراغبين في استكشاف المعالم الشهيرة في دبي».

حمدان بن محمد:

• «إنجاز عالمي بعد أيام قليلة من إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أجندة دبي الاقتصادية، بأهداف تتضمن تأكيد مكانة دبي بين أفضل ثلاث وجهات عالمية للزوار».

• «العمل لا يتوقف في تطوير قدرات دبي السياحية ورفع جودتها وكفاءتها، لتظل دائماً النموذج المُلهم في الترحيب بالضيوف وإسعادهم».

• «نواصل تأكيد دور دبي في تشكيل مستقبل القطاع عالمياً بتقديم نماذج جديدة ومتطورة لمعايير الجودة في السياحة والسفر».

آلية الاختيار

يجري اختيار الجهات الفائزة بجوائز «اختيار المسافرين 2023» بطريقة فريدة، إذ يقدم ملايين المسافرين من أنحاء العالم تقييماتهم وآرائهم باستقلالية تامة حول مختلف الوجهات والأنشطة والتجارب التي تقدمها. وتغطي جميع مراجعات المسافرين وتصنيفاتهم لأي وجهة مستقلة خلال فترة 12 شهراً، من الأول من نوفمبر 2021 حتى 31 أكتوبر 2022.

12.82 مليون زائر

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن استقبال الإمارة 12.82 مليون زائر دولي في الفترة بين يناير ونوفمبر 2022، مقارنة بـ6.02 ملايين زائر خلال الفترة ذاتها من 2021. وشهدت دبي على مدار 11 شهراً من العام الماضي استقبال النزلاء في 794 منشأة فندقية، وفرت 145 ألفاً و98 غرفة فندقية، بنسبة إشغال فندقي 73%، تعتبر من بين أعلى معدلات الإشغال عالمياً.