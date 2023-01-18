طيران الإمارات تعيد تشغيل الإيرباص A380 لخدمة المغرب اعتبارا من 15 أبريل

أعلنت طيران الإمارات عزمها إعادة تشغيل طائرتها العملاقة الإيرباص A380 لخدمة الدار البيضاء في إطار تكثيف عملياتها في المملكة المغربية.

واعتبارا من 15 أبريل المقبل ستشغل طيران الإمارات طائرة A380 إلى الدار البيضاء بدلا من طائرة البوينج 777-300ERالعاملة حاليا موفرة بذلك أكثر من 3500 مقعد أسبوعيا في كل اتجاه استجابة للطلب المتزايد على هذا الخط.

وستغادر رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 751" دبي في الساعة 7:30 صباحا وتصل إلى الدار البيضاء في الساعة 12:55 ظهراً. أما رحلة العودة "ئي كيه 752" فتنطلق من الدار البيضاء في الساعة 2:45 بعد الظهر لتصل إلى دبي في الساعة 1:15 صباح اليوم التالي.

ومن شأن تعزيز السعة المقعدية بين الدار البيضاء ودبي أن يوفر مزيداً من الخيارات أمام المسافرين من السياح ورجال الأعمال لزيارة دبي أو عبرها إلى مختلف وجهات طيران الإمارات في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والأميركتين وغرب آسيا.

كما أن إعادة تشغيل الطائرة A380 إلى المغرب يعد دليلا آخر على مدى التزام طيران الإمارات بدعم السياحة الوافدة إلى المغرب الذي ضاعف جهوده للنهوض بصناعة السياحة.

وعززت طيران الإمارات خلال السنة الماضية شراكتها مع الخطوط الملكية المغربية عبر اتفاقية الرمز المشترك مانحة خيارات سفر أكثر ومزيدا من فرص الربط المتوفرة لعملاء الناقلتين بين مدينتي دبي والدار البيضاء وعبرهما.

وتعد الدار البيضاء من الوجهات السياحية المفضلة ضمن شبكة لطيران الإمارات العالمية وشهد الطلب على هذا الخط نموا قويا منذ إطلاقه في عام 2002.

وتجدر الإشارة إلى أن طيران الإمارات تخدم الدار البيضاء منذ أكثر من 20 عاما كما نقلت أكثر من 3.5 ملايين مسافر على هذا الخط.

وتواصل طيران الإمارات تسريع نشر طائراتها الرائدة A380 مواكبة للطلب العالمي المتنامي على السفر الجوي.

وتخدم هذه الطائرات حاليا 40 وجهة حول العالم منها وجهتنا في أفريقيا هما القاهرة وجوهانسبرغ ومع نهاية هذا الصيف ستخدم الطائرة الشهيرة نحو 50 وجهة وهو ما يمثل حوالي 90 بالمائة من الشبكة التي كانت تخدمها طائرات A380 قبل الجائحة.