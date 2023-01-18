دبي في المرتبة الأولى كأفضل وجهة بالعالم في قائمة "تريب أدفايزر"

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عن حصول إمارة دبي على المرتبة الأولى كأفضل وجهة في العالم في قائمة "تريب أدفايزر".

وقال سموه بتغريدة في حسابه على "تويتر": "بعد أيام من إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أجندة دبي الاقتصادية D33 ومن أهدافها جعل دبي من أهم 3 وجهات سياحية للزائرين من حول العالم، جاءت دبي في المرتبة الأولى كأفضل وجهة في العالم في قائمة "تريب أدفايزر"