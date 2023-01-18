الفلاسي: الإمارات ترسّخ التعلم المستدام للمواطنين والمقيمين لتحقيق المستهدفات التنموية

قال وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، إن «إحدى الاستراتيجيات الرئيسة في عملية التعلم في دولة الإمارات هي استراتيجية المهارات المتقدمة، التي ترسخ مفهوم التعلم مدى الحياة للمواطنين والمقيمين في الدولة، من أجل تحقيق المستهدفات التنموية».

وأشار إلى أن «الاستراتيجية تحدد الفئات الرئيسة لمهارات المستقبل، وهي: المهارات الأساسية والكفاءات والسمات الشخصية والمهارات المتخصصة، وذلك لتزويد المتعلمين والطلاب بمهارات مستدامة مرنة قابلة للتطبيق على مختلف المهن والقطاعات، وتتسم بالاستمرارية مدى الحياة».

جاء ذلك خلال جلسة استعرض خلالها الفلاسي، أمس، آليات تطوير البرامج التعليمية، بما يخدم مستهدفات مبادرة إعادة صقل المهارات، والتي عُقدت ضمن أجندة مشاركة وفد دولة الإمارات في أعمال الدورة الـ53 للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث قدم الفلاسي لمحة عامة عن توجه دولة الإمارات بشأن تطوير وتأهيل الكوادر البشرية لتواكب متطلبات المهارات المستقبلية، وآليات تحفيز ريادة الأعمال في مجال التعليم. وأكد وزير التربية والتعليم أن «هناك حاجة ملحة على الصعيد العالمي لتطوير الكوادر البشرية من أجل تلبية متطلبات سوق العمل، وهو ما يستدعي تطوير منهجية التعليم، والاستفادة من طرق التدريس المبتكرة، بما يدعم جهود تطوير المهارات المستقبلية، ومنح الأولوية لمهارات المستقبل، مثل التفكير التحليلي، والتحلي بالمرونة اللازمة للتعامل مع المتغيرات المختلفة، والقدرة على العمل في بيئات مختلفة، واكتساب مهارات القيادة الذاتية ومهارات العمل والتعلم والتواصل الرقمي»، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات تواصل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا للارتقاء بكفاءات الكوادر البشرية في مختلف المجالات، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتنويع الاقتصاد الوطني.

وقال إن «دولة الإمارات تتبنى الاقتصاد القائم على المعرفة، وتدعم الاقتصاد الرقمي، وهو ما تطلب مضاعفة الاستفادة من الحلول الذكية والمستدامة لتعزيز ريادة الأعمال». وأشار الفلاسي إلى أن «البرنامج المهني لتصميم المستقبل 2071» دعا المتميزين من المواهب الشابة من خريجي الجامعات والكليات والمؤسسات الأكاديمية في الدولة والعالم، للتعاون في إنجاز ابتكارات وأفكار رائدة لتصميم مستقبل الحكومات وتنمية المجتمعات، باعتبارها حلولاً يمكن الاستفادة منها لتطبيق تغييرات جذرية على منظومة العمل داخل الحكومات، وإطلاق مشروعات استثنائية ومستقبلية لدولة الإمارات تتوافق مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، ومستهدفات «مئوية الإمارات 2071»، وذلك من خلال منصة رقمية تفاعلية تمكن المنتسبين من التعاون والعمل معاً على تبادل الأفكار وتقديم المقترحات العملية، ليتم تطبيقها في عمل الحكومات بإشراف نخبة من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمتخصصين من كل أنحاء العالم. ولفت إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل أداة فاعلة لدعم أجندة إعادة تشكيل المهارات في الدولة، وذلك من خلال إقامة العديد من الاتفاقيات والشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص، في إطار نموذج حوكمة متقدم، يعمل على تحديد الأدوار والمسؤوليات، ويحفز تعاون جميع الأطراف لوضع الحلول من أجل التغلب على تحديات التمويل، وتوجيه الجهود للاستفادة من البيانات المتاحة. وأكد أن أوجه التعاون الناجحة في الإمارات بين القطاعين العام والخاص، أسهمت في معالجة التحديات المحتملة، بشكل استباقي، وذلك من خلال استكشاف ثلاثة عناصر رئيسة، تشمل التحديات قبل وبعد التوقيع على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والحلول الحالية لهذه التحديات المبكرة، إضافة إلى الدروس المستفادة منها. وقال الفلاسي، إن «نهج دولة الإمارات يعتمد الارتقاء بجودة التعليم من أجل ضمان مستقبل أفضل للأجيال، وذلك من خلال اعتماد آليات تحفز أسس التفكير الريادي، منذ مرحلة مبكرة في عملية التعلم، بما يمَّكن المتعلمين من أدوات تعزز ريادة الأعمال، وتوفر لهم اكتساب مهارات حياتية مستقبلية أساسية، مثل القيادة والتفكير النقدي، وإدارة فرق العمل، وحل المشكلات».

وأشار إلى أن «التعليم يشكل ركيزة أساسية لتعزيز رأس المال البشري كمحرك رئيس للتنمية الشاملة، وهو ما واكبته استراتيجية التعليم في الإمارات بتدعيم الكوادر التعليمية، باعتبارها أساس التنمية المستدامة، وتنشئة الأجيال وفق أفضل المعايير التربوية العالمية، حيث تواصل وزارة التربية والتعليم العمل على الارتقاء بقطاع التعليم ومخرجاته، وتعزيز ثقافة التنافسية والتميز والابتكار». وأكد أن «دولة الإمارات تعطي أولوية كبيرة لفئة الشباب في مجال الاستثمار في رأس المال البشري، وذلك لتمكينهم بمهارات المستقبل، وحققت حكومة الإمارات نجاحاً ملموساً في ملف دعم التوازن بين الجنسين في التعليم، وضمان المساواة في الوصول إلى التعليم والتدريب المهني لجميع فئات المجتمع، بمن في ذلك النساء وذوو الاحتياجات، فيما تصل نسبة إنشاء المرأة الإماراتية لمشروعات تجارية إلى 30% مقارنة بالرجال، وتسهم المرأة الإماراتية في ما نسبته نحو 50% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

أحمد بالهول الفلاسي:

• «التعاون الناجح في الإمارات بين القطاعين العام والخاص أسهم في معالجة التحديات المحتملة بشكل استباقي».

التصنيع والثورة الصناعية الرابعة

تناقش فعاليات الجناح الإماراتي في منتدى الاقتصاد العالمي موضوعات متعلقة بالتصنيع والثورة الصناعية الرابعة، ودور المرأة في صياغة مستقبل الحكومات والدول، إضافة إلى آليات تعزيز صناعة الفضاء، والاستفادة من الفضاء الخارجي لخدمة الإنسانية جمعاء، فضلاً عن جلسات خاصة بالتنمية الاقتصادية وقطاع الأعمال والاستثمار في ظل المتغيرات العالمية والانكماش في الاقتصاد العالمي، وغيرها من الموضوعات التي تشكل أولوية عالمية.

وتحرص الدولة من خلال مشاركتها في «دافوس» لهذا العام على تعزيز دورها الريادي، وترسيخ مكانتها كلاعب أساسي على الساحة العالمية، وشريك رئيس في صناعة القرار الدولي، وذلك عبر التركيز على أهمية تضافر الجهود لتعزيز فرص التنمية والتعاون بين مختلف دول العالم.

شراكة استراتيجية

تعتبر الإمارات من أولى الدول الداعمة لمنتدى الاقتصاد العالمي، وتأتي في إطار استكمال الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تُرجمت من خلال عدد من الاتفاقيات، بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وتلك الخاصة بالمجالس العالمية واستضافة المؤتمرات، وذلك في إطار السعي لإيجاد آليات للتعامل مع المتغيرات العالمية والتحولات التكنولوجية المتسارعة.