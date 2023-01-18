«طيران الإمارات» تعزز خدمتها إلى هونغ كونغ

تعتزم شركة «طيران الإمارات» تعزيز عملياتها في هونغ كونغ، باستئناف تشغيل رحلتها اليومية من دون توقف، انطلاقاً من مركزها في دبي، اعتباراً من 29 مارس 2023.

وأفادت الشركة في بيان بأن الخدمة اليومية المعلنة تُضاف إلى الرحلة اليومية الحالية من دبي إلى هونغ كونغ، عبر العاصمة التايلاندية بانكوك، ما يرفع عمليات «طيران الإمارات» في هذه السوق الآسيوية المهمة إلى 14 رحلة أسبوعياً.

وبحسب «طيران الإمارات»، ستعمل الرحلة «ئي كيه 380» بطائرة «إيرباص A380»، وتقلع من مطار دبي الدولي يومياً في الساعة 10:45 صباحاً، وتصل إلى هونغ كونغ في الساعة 10:00 ليلاً، أما رحلة العودة «ئي كيه 381»، فتغادر هونغ كونغ بعد منتصف الليل بـ35 دقيقة، وتصل إلى دبي في الساعة 5:00 صباحاً.

وأكدت «طيران الإمارات»، أنها تلبي من خلال استئناف تشغيل رحلتها اليومية بين دبي وهونغ كونغ، الطلب المتنامي على هذا الخط، وتوفر للمسافرين خيار السفر من دون توقف، أو التوقف في بانكوك. وبقرارها استئناف الخدمة اليومية من دون توقف، تؤكد «طيران الإمارات» من جديد التزامها بدعم التعافي في هونغ كونغ، التي تُعدّ إحدى وجهاتها الرئيسة في آسيا، وزيادة القدرة على خدمة المسافرين القادمين من دبي، أو الاتصال عبر دبي من مدن أخرى ضمن شبكتها العالمية.

يشار إلى أن «طيران الإمارات» أكبر مشغّل لطائرات «إيرباص A380»، مع أكثر من 80 طائرة في الخدمة حالياً، فيما تشغل هذه الطائرات إلى 40 وجهة حول العالم، بما فيها لندن هيثرو، سيدني، وهيوستن. وبحلول الصيف المقبل، ستتوسع شبكة هذه الطائرة الشهيرة ذات الطابقين لتخدم ما يصل إلى 50 وجهة.

• الرحلة الجديدة ترفع عمليات «طيران الإمارات» في السوق الآسيوية إلى 14 رحلة أسبوعياً.