المستثمرون الدوليون يستحوذون على 49% من نشاط التداول بأسواق المال في دبي

نجح «مؤتمر سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين 2023» في مدينة نيويورك الأميركية، في استقطاب العديد من مؤسسات الاستثمار العالمية التي تتّخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، والتي أكّدت ثقتها الكبيرة بأسواق رأس المال في دبي، في وقت أظهر فيه المؤتمر حرص المستثمرين الدوليين على تعزيز حضورهم في السوق، الذين استحوذوا على نحو 49% من نشاط التداول في أسواق المال بدبي خلال 2022.

وأفاد بيان بأنه تم تنظيم المؤتمر بالتعاون مع بنك أوف أميركا يومي 12 و13 يناير 2023، بمشاركة ثلاث شركات مدرجة حديثاً في أسواق رأس المال في دبي هي: «سالك»، «إمباور»، هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، إضافة إلى شركة «إعمار العقارية»، بنك الإمارات دبي الوطني، «أمانات»، «إعمار للتطوير»، شركة «سوق دبي المالي»، «موانئ دبي العالمية»، و«أرامكس».

حضور عالمي

وقال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي، «يكتسب سوق دبي المالي حضوراً عالمياً أكثر من أي وقت، مضى بفضل المشاركة الفاعلة للمستثمرين الدوليين في سوق رأس المال لدينا، إذ استحوذوا على 49% من نشاط التداول، وبلغت ملكيتهم 19% من القيمة السوقية خلال 2022».

وأضاف: «يحظى سوق رأس المال في دبي بطلب متزايد على المشاركة في الاكتتابات العامة، الأمر الذي عكسته، أخيراً، قصص النجاح التي شهدتها إدراجاتنا الأخيرة، مثل: (ديوا)، (تيكوم)، (سالك)، (إمباور)، و(تعليم)، وفي ضوء ذلك، هناك اهتمام متزايد من قبل المستثمرين الدوليين بتعزيز حضورهم في أسواقنا».

وتابع علي: «يظهر نجاح المؤتمر، من خلال عدد المؤسسات المُشاركة وعدد الاجتماعات، ما يعكس الطلب الاستثماري القوي إزاء أسواق المال في دبي، فيما تمضي الإمارة قُدماً لتنفيذ خطتها لتطوير الأسواق المالية وزيادة أنشطة التداول والاستثمار من قبل المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء».

شركات مشاركة

بدورها، أشادت الشركات المشاركة بالمؤتمر، باعتباره فرصة فريدة لإبراز التطوّرات التي تشهدها في أعمالها واستراتيجيات نموّها، أمام مجموعة واسعة من المؤسسات الاستثمارية العالمية الناشطة في قطاعي الأسهم واستثمارات الدخل الثابت.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم: «توفر سلسلة مؤتمرات سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين، فرصة متميزة للالتقاء مباشرة بالمستثمرين واستعراض أداء المجموعة وآفاقها المستقبلية».

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»، إبراهيم الحداد: «يُعدّ هذا الحدث منصّة مهمة تجمع بين المستثمرين الدوليين، حيث نشهد من خلالها الثقة المتزايدة والإقبال على الانضمام إلى سوق دبي المالي الذي يسجل معدلات نمو قوية، وهذا ما لمسناه في الشركة من خلال الطلب العالي على أسهم (سالك)، ويؤكد ثقة المستثمرين بأسواق دبي المالية، وقوة ومتانة الشركة».

بدوره، قال رئيس بنك أوف أميركا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أرشد غفور: «كان عام 2022 تحولياً بالنسبة لسوق دبي المالي، إذ شهد العديد من الاكتتابات العامة الأولية، التي أعادت تركيز اهتمام المستثمرين على صفقات الاكتتاب القيمة في دبي».

«ديوا» تستعد لإعلان أفضل أداء مالي لسنة كاملة في تاريخها

قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير: «أكدنا في الجولة الترويجية التي تم تنظيمها برعاية سوق دبي المالي في نيويورك، مواصلة الهيئة إحراز تقدم كبير في تنفيذ استراتيجيتها التي تركّز على تحقيق نمو مستدام، مع تقليل البصمة البيئية، وضمان تحقيق عائدات مستدامة للمساهمين». وأضاف: «نود التأكيد أن الهيئة في طريقها للإعلان عن أفضل أداء مالي لسنة كاملة في تاريخها، ولدينا اعتقاد راسخ أن دبي وأسواقها المالية تشكل الوجهة المُثلى للاستثمار في مختلف القطاعات».