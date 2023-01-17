متاجر اللولو تعلن تثبت الأسعار لمحاربة التضخم العالمي

أعلنت متاجر لولو رائدة البيع بالتجزئة في المنطقة، عن تثبت الأسعار لمحاربة تضحم الأسعار العالمية ودعماً لعملاء لولو الكرام، حيث تم تثبت أسعار أكثر من 200 منتج من جميع الأصناف، تشمل المنتجات الطازجة والسلع التموينية، وتسري هذه الحملة في مشتريات المتاجر فقط.

وتتوفر هذه المنتجات المشمولة في العرض، السلع الضرورية التي تستخدم يومياً وتستمر هذه الأسعار حتى نهاية العام 2023 لمساعدة العملاء لتخطيط احتياجات معيشتهم.

وقال مدير مجموعة لولو في دبي سليم أم.أيه: "نحن سعيدون بأعلان هذه الحملة الترويجية "أسعار ثابتة" لمساعدة عملاء لولو هايبر ماركت لمحاربة التضخم العالمي في الاسعار والذي يعاني منه الجميع. نحن نعمل بشكل وثيق مع موردينا من جميع انحاء العالم للحفاظ على توازن عروضنا في السوق المحلي و الحفاظ على جودة الحياة والمعيشة المعروفة لدى مجتمع دولة الإمارات".