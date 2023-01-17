رئيس الدولة يلتقي عدداً من قادة الدول على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عدداً من قادة الدول الذين يزورون الدولة لحضور فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة. والتقى سموه رئيس زامبيا، هاكيندي هيشيليما، ورئيس غانا، نانا أكوفو أدو، ورئيس أوغندا، يوويري موسيفيني، ورئيس موزمبيق، فليبي شاسنتو نيوسي.

ورحب سموه بقادة الدول الأربع خلال زيارتهم دولة الإمارات، وتمنى لدولهم وشعوبهم مزيداً من التنمية والاستقرار.

وتناولت اللقاءات العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وبلدانهم، وسبل تنميتها في مختلف المجالات. وتطرقت إلى «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، والدور الذي يقوم به في خدمة قضية الاستدامة في العالم، وأوجه التعاون بين الإمارات والدول الأربع في هذا المجال، بجانب استضافة دولة الإمارات مؤتمر الدول الأطراف بشأن تغير المناخ (COP28) نهاية العام الجاري، وأهميته في حشد العمل الدولي المشترك للتصدي للتحدي المناخي، وتقديم الدعم للدول النامية والفقيرة، لاسيما في قارة إفريقيا، في مواجهة آثاره السلبية.