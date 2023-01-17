«دبي للخدمات المالية» تطلق خطة عملها لعامي 2023 و2024

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، أمس، عن خطة عملها لعامي 2023 و2024، مشيرة إلى أنه تم تطوير الخطة بهدف تعزيز بيئة تنظيمية مواتية للشركات بما يسهم في استمرار إمارة دبي ودولة الإمارات في ترسيخ سمعتها كمركز خدمات مالية تقدمي يتمتع بالتنظيم الجيد.

وأوضحت السلطة في بيان أنه تم وضع خطة العمل الجديدة، التي تبلغ مدتها سنتين، بناءً على موضوعات استراتيجية رئيسة، هي تحديد خارطة طريق طموحة لتحقيق الأهداف القانونية لسلطة دبي للخدمات المالية المتعلقة بمركز دبي المالي العالمي، بما في ذلك الترسيخ والمحافظة على سمعة مركز دبي المالي العالمي كأحد المراكز المالية العالمية الرائدة.

وقال رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، فاضل العلي، إن «خطة العمل لسلطة دبي للخدمات المالية (2023 - 2024) تستند إلى التزامنا بالمعايير الدولية، والتنظيم عالي الجودة وتطبيق أفضل الممارسات لدعم النمو المستمر لمركز دبي المالي العالمي واقتصاد دبي ودولة الإمارات».

وأضاف أنه «كجزء من خطة العمل الجديدة ستواصل سلطة دبي للخدمات المالية العمل على العديد من المشروعات الرئيسة التي تشمل موضوعات استراتيجية مختلفة، كما ستواصل العمل على تعزيز إطار سياستها من خلال تنفيذ المعايير الدولية، والاستمرار بتطوير عملية دعم جهات وأسواق التداول، وتعزيز نظامها لحماية أصول العملاء للحفاظ على نزاهة قطاع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي».

وأشار العلي إلى أنه فضلاً عن ذلك لاتزال مكافحة الجريمة المالية من الأولويات الرئيسة لسلطة دبي للخدمات المالية، حيث تواصل السلطة دعمها للسلطات الاتحادية لتنفيذ التوصيات الناشئة عن التقييم المشترك لدولة الإمارات، الذي أجرته مجموعة العمل المالي «فاتف» في عام 2020.