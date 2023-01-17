مسؤولون: الاستدامة وخفض الانبعاثات مكونان أساسيان في اقتصاد الإمارات

قال مسؤولون مشاركون في القمة العالمية لطاقة المستقبل، والتي بدأت أعمالها أمس، ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، إن الاستدامة وخفض الانبعاثات أصبحا مكونين أساسيين في كل الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية لدولة الإمارات، وبما يتماشى مع إنجازات الدولة في هذا القطاع، واستعدادها لاستضافة مؤتمر الأطراف «كوب 28».

وأكدوا، لـ«الإمارات اليوم»، أن أسبوع أبوظبي للاستدامة، أصبح الحدث الأهم عالمياً في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة حيث تحرص الدول كافة على المشاركة من خلال وفود رسمية وممثلين وشركات حكومية وخاصة، منوهين بأن المعرض المصاحب للقمة، يشكل منصة قوية لعرض أحدث التقنيات والخدمات المبتكرة التي تخدم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.

وقال وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، إن «أسبوع أبوظبي للاستدامة، أصبح حدثاً عالمياً واكتسب أهمية أكبر هذه الدورة، والتي تأتي في العام نفسه الذي تستعد فيه الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف (كوب 28)»، لافتاً إلى أن «الاستدامة تُعد من أهم أولوياتنا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن طريق تحضير التشريعات والمواصفات التي تساند وتشجع الاستدامة التي تُعد أهم مؤشر من مؤشرات الثورة الصناعية الرابعة، حيث تم ربط ذلك المؤشر بمبادرتي (اصنع في الإمارات) و(برنامج القيمة المضافة الوطنية)».

وأكد السويدي أن الاستدامة وخفض الانبعاثات أصبحا مكونين أساسيين في كل الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية لدولة الإمارات وبما يتماشى مع إنجازات الدولة في هذا القطاع.

من جانبه، قال نائب الرئيس للشؤون العامة وعلاقات الخريجين في «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»، سلطان الحجي، إن «المعرض المصاحب لقمة طاقة المستقبل، يُشكل منصة قوية لعرض أحدث التقنيات والخدمات المبتكرة التي تخدم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة»، مضيفاً أن هذه المشاركة تعد الثانية للجامعة في أسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث نركز هذه الدورة على دور الجامعة في استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال التغير المناخي.

من جانبه، قال مدير إدارة المشاريع والمنشآت في شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، المهندس عبدالمحسن مبارك الكثيري، إن «شركة تدوير تشارك للسنة التاسعة على التوالي في معرض (ايكويست) المصاحب لقمة طاقة المستقبل ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث يُعد المعرض منصة عالمية لعرض الابتكارات والمنتجات الجديدة في مجال إعادة تدوير النفايات».