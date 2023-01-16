"الاتحاد للطيران" تطلق رحلاتها إلى كوبنهاغن ودسلدورف أكتوبر القادم

أعلنت الاتحاد للطيران، عن إطلاق وجهات جديدة تربط أبوظبي بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن ومدينة دسلدورف في ألمانيا.

وقالت الناقلة، في بيان اليوم، انه ابتداءً من الأول من أكتوبر القادم، ستوفر الرحلات للمسافرين بغرض العمل أو الترفية المزيد من الخيارات الملائمة للسفر بين الإمارات والمدن الأوروبية. وستشغل الناقلة أربع رحلات أسبوعياً إلى كوبنهاغن وثلاث رحلات أسبوعياً إلى دسلدورف.

وسيتم تشغيل الرحلات عبر طراز بوينغ 787 دريملاينر، لتوفير أفضل تجربة سفر مريح في الأجواء من خلال 28 مقعدًا على درجة الأعمال و262 مقعد على الدرجة السياحية.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران أنطونوالد نيفيس: متحمسون لإطلاق أولى رحلاتنا إلى الدنمارك والتوسع في شبكتنا وإضافة وجهة أخرى للاتحاد في ألمانيا، وبذلك نوفر مزيدًا من خيارات السفر لضيوفنا بين أبوظبي وأوروبا.. وستقلع رحلاتنا الجديدة في فصل الشتاء هذا العام، وهو الوقت الأنسب للاستمتاع بشواطئ أبوظبي الرائعة ومرافقها الترفيهية عالمية المستوى وإرثها الثقافي الزاخر، بالإضافة لكونه الوقت الأمثل لتجربة أجواء أوروبا الشتوية الجذابة.