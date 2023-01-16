«جمارك دبي»: سعادة المتعاملين تنعكس إيجاباً على زيادة المبادلات التجارية

استهل المدير العام لدائرة جمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح، برنامج زيارات المراكز الجمركية لعام 2023، بزيارة «إدارة المراكز الجمركية البرية»، مؤكداً حرص «جمارك دبي» على تحقيق أعلى مستوى من كفاءة الأداء في مراكزها الجمركية، إذ إن سعادة المتعاملين تنعكس إيجاباً على زيادة المبادلات التجارية.

واطلع مصبح وفريق القيادة في الدائرة، خلال جولة ميدانية، على الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الجمركية، وتسهيلات التفتيش المقدمة للمتعاملين في «مركز جمارك دوكامز - المنطقة الحرة لاستيراد وإعادة تصدير السيارات»، و«مركز جمارك الميناء الجاف»، لضمان الإنجاز السريع للمعاملات الجمركية، كما اطلع على تطور الأداء الجمركي والارتقاء في سرعة الإنجاز، لتعزيز الدور الحيوي لـ«جمارك دبي» في دعم نمو التجارة، وجذب المزيد من المستثمرين إلى القطاع التجاري، لتحقيق رؤية دبي في الوصول بقيمة التجارة إلى تريليوني درهم.

وقال مصبح: «نؤدي في (جمارك دبي) دوراً حيوياً في تقديم خدمات وبرامج جمركية ذكية، تمكن المتعاملين من إنجاز كل معاملاته من أي مكان، وفي وقت قياسي»، لافتاً إلى أن نسبة سعادة المتعاملين عن خدمات الدائرة الذكية بلغت 99%، وهو ما ينعكس إيجاباً على زيادة المبادلات التجارية.

وأكد أن المراكز الجمركية في دبي تواكب ما تشهده حركة السياحة والسفر من تطور مستمر، يعكس قدرة الإمارة على جذب السياح من أنحاء العالم، مشدداً على العمل على تطوير القدرات باستمرار لتلبية احتياجات حركة السياحة والسفر من خلال الارتقاء الدائم بقدرات الموارد البشرية، ليظل الضباط والموظفون الجمركيون في أعلى مستويات الجاهزية، بما يدعم تدفق المسافرين والسياح وتأمين دخولهم إلى الدولة دون تأخير. وبحسب «جمارك دبي»، فقد أنجزت إدارة المراكز البرية 791 ألف بيان جمركي، ونجح ضباط التفتيش والمفتشون في المراكز التابعة للإدارة في ضبط 574 ضبطية، كما تعامل مركز جمارك حتا مع 586 ألفاً و920 مركبة، و78 ألفاً و696 شاحنة خلال عام 2022.