مناطق سكنية لشراء شقق في دبي بأقل من 800 ألف درهم

رصد تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم»، أبرز المناطق السكنية لشراء عقارات في دبي بأقل من 800 ألف درهم في الفترة الأخيرة.

وكشف التقرير أن منطقة «قرية جميرا الدائرية» تصدرت عمليات البحث عن شقق للبيع بنسبة 41.83%، تليها منطقة «واحة دبي للسيليكون» بنسبة 17.21%، ثم «مدينة دبي الرياضية» بنسبة بحث 16.21%، فيما سجلت «المدينة العالمية» 12.96%، ومنطقة «دبي مارينا» 11.80%.

قرية جميرا الدائرية

تعد «قرية جميرا الدائرية» «جيه في سي» من المناطق المناسبة للعائلات إلى حدٍ بعيد، حيث تتمركز في موقع استراتيجي في قلب إمارة دبي الجديدة وتتوسطها مساحات خضراء ومجموعة خدمات ومرافق مختلفة. وتتضمن المنطقة عقارات سكنية متاحة للبيع بسعر لا يجاوز 800 ألف درهم، فيما يبلغ متوسط سعر بيع شقة 626 ألف درهم.

ويبلغ متوسط سعر بيع شقة من فئة «استوديو» 463 ألف درهم، ومن فئة غرفة وصالة 716 ألف درهم.

واحة دبي للسيليكون

تتميز واحة دبي للسيليكون بوجود شقق فاخرة بأسعار تنافسية، إذ تم تجهيز الشقق بأحدث التصاميم العالمية والديكورات العصرية والخدمات الراقية التي تمنح السكان شعوراً بالراحة والاستجمام.

تشتمل المنطقة على العديد من المرافق الخدمية والترفيهية، والمحال التجارية والفنادق.

ويبلغ متوسط سعر بيع الشقق للبيع في «دبي للسيليكون» نحو 486 ألف درهم، فيما يبلغ متوسط سعر بيع الشقة من فئة «استوديو» 352 ألف درهم، ومن فئة غرفة وصالة 504 آلاف درهم، ومن فئة غرفتين وصالة 768 ألف درهم.

مدينة دبي الرياضية

تعرف العقارات في مدينة دبي الرياضية بأسعارها المقبولة، وتتمتع المنطقة بالعديد من المزايا والمرافق الخدمية الفاخرة التي توفرها لسكانها؛ مثل: المدارس والمراكز الصحية والأسواق والحدائق والمطاعم.

ويبلغ متوسط سعر بيع الشقق في مدينة دبي الرياضية 488 ألف درهم، فيما يبلغ متوسط سعر بيع الشقق من فئة «استوديو» 334 ألف درهم، ومن فئة «غرفة وصالة» 525 ألف درهم، ومن فئة غرفتين وصالة 744 ألف درهم.

المدينة العالمية

تقع المدينة العالمية في منطقة الورسان بالقرب من مناطق دبي الحيوية مثل: مدينة دبي الأكاديمية، وواحة دبي للسيليكون، والورقاء.

تميزت المباني والمجمعات السكنية في المدينة العالمية بتصاميمها الهندسية والمعمارية المستوحاة من عدد من الدول حول العالم، إذ تضم 10 أحياء تعود تسميتها إلى دول عدة، وينفرد كل واحد منها بشقق مصممة وفقاً لفن العمارة السائد في الدولة التي تمثلها، مثل الحي المغربي، والفرنسي، والإسباني، والإنجليزي.

يبلغ متوسط سعر بيع الشقق نحو 349 ألف درهم. أما متوسط سعر بيع شقة سكنية من فئة «استوديو» فيبلغ 246 ألف درهم، ومن فئة غرفة وصالة 339 ألف درهم، ومن فئة غرفتين وصالة 742 ألف درهم.

دبي مارينا

تعد «دبي مارينا» أو مرسى دبي من المناطق التي لفتت أنظار الزوّار والمقيمين والمستثمرين، إذ تم بناؤها على قناة مائية اصطناعية زادت من تميزها عن بقية مناطق الإمارة. وتوفر المنطقة شققاً من فئة «استوديو» بمتوسط سعر بيع يبلغ 737 ألف درهم.

• واحة دبي للسيليكون منطقة تتميز بتوافر شقق سكنية فاخرة بتصاميم عالمية، وأسعار تنافسية.