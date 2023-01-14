تعيين رئيس تنفيذي جديد لشركة ماجد الفطيم القابضة

أعلنت «ماجد الفطيم» لتطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه، عن تعيين أحمد جلال إسماعيل بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة.

ويخلف إسماعيل آلان بجاني الذي تولى هذا المنصب لمدة ثمانية أعوام. ويشغل إسماعيل منصب الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم العقارية، حيث يتولى مسؤوليات إدارة مراكز التسوق والفنادق والمجتمعات وإدارة المشاريع التابعة للشركة. وشغل قبلها مناصب الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للمشاريع ونائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية في ماجد الفطيم القابضة.