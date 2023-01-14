شركات: انخفاض أسعار القهوة عالمياً بنسب وصلت إلى 17% منذ بداية العام

أفاد مسؤولو شركات متخصصة بتوريد وتجارة القهوة، بأن الأسعار العالمية لتوريد القهوة، سجلت انخفاضات راوحت بين 15 و17%، منذ بداية العام الجاري.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم» على هامش الدورة الثانية من معرض «عالم القهوة دبي 2023»، التي اختتمت فعالياتها أمس، أن انخفاض الأسعار بدأ تدريجياً مع نهاية العام الماضي، عازين ذلك إلى تراجع الطلب عالمياً، لاسيما في الأسواق الأوروبية جراء تأثير الحرب الروسية الأوكرانية.

وتفصيلاً، قال مدير التسويق في شركة «كيتبزنس غروب»، أيسيوس أدمز، إن أسعار توريد القهوة سجلت تراجعات تدريجية منذ نهاية العام الماضي، حيث انخفضت بنسبة 15% منذ بداية العام الجديد.

وأوضح أن السبب الرئيس لتراجع الأسعار يعود إلى زيادة المعروض في الأسواق العالمية وتراجع الطلب، خصوصاً في دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أنه «من المتوقع وفقاً للمؤشرات الحالية أن تشهد الأسواق معدلات تراجع واستقرار نسبي خلال النصف الأول من العام الجاري قبل أن تعود للارتفاع ولمعدلاتها السابقة خلال النصف الثاني من العام، وذلك في ظل توقعات بتأثر مستويات الإنتاج في محصول القهوة البرازيلية».

من جهته، اعتبر الرئيس التنفيذي في شركة «كيرنشاش كوفي» الدولية، أسريل ديجفا، أن انخفاض أسعار القهوة الحالي سيستمر لفترة مؤقتة بسبب قلة الطلب العالمي مع وفرة المعروض حالياً.

وأوضح أن تراجع أسعار توريد القهوة رواح بين 15 و17% منذ بداية العام، مشيراً إلى أن تأثيراته المباشرة في قطاع البيع بالتجزئة ستستغرق بعض الوقت.

بدوره، أكد ممثل المبيعات التقني في شركة «إيما كوفي»، أحمد حمايدي، أن هناك تراجعاً في أسعار توريد القهوة العالمية بنسب وصلت إلى 17% منذ بداية العام الجديد، مبيناً أن أسباب التراجع تعود إلى انخفاض الطلب العالمي، خصوصاً في الأسواق الأوروبية، جراء تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية.