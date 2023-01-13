«طيران الإمارات» تواصل توسيع شبكة «العملاقة» مع زيادة الطلب

أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم الجمعة، أنها ستوسع نطاق عملياتها لطائرات «إيرباص A380» مع عودة الطائرة «العملاقة» ذات الطابقين إلى غلاسكو في 26 مارس المقبل، ونيس بالأول من يونيو، وبرمنغهام في الأول من يوليو.

كما أعلنت الناقلة أنها ستستأنف تشغيل رحلتها اليومية الثانية إلى لندن ستانستيد اعتباراً من أول مايو 2023، بطائرات الـ«بوينغ» المجهزة بالدرجة الأولى (Game Changer).

وأكدت «طيران الإمارات» في بيان أنها تواصل توسيع شبكتها العالمية وزيادة قدراتها بما يتماشى مع استمرار تنامي الطلب على السفر.

ومع استئناف تشغيل الرحلة اليومية الثانية إلى مطار لندن ستانستيد، ترفع «طيران الإمارات» عملياتها إلى العاصمة البريطانية إلى 11 رحلة يومياً، بما في ذلك ست رحلات يومياً إلى لندن هيثرو وثلاث رحلات يومياً إلى لندن غاتويك.

وتشغل «طيران الإمارات» حالياً طائراتها «A380» إلى 40 وجهة حول العالم.

وبحلول الصيف المقبل، ستتوسع شبكة هذه الطائرة لتخدم ما يصل إلى 50 وجهة، ما يعني استعادة نحو 90% من شبكتها إلى مستويات ما قبل الجائحة.

يشار إلى أن «طيران الإمارات»، أكبر مشغّل لطائرات «إيرباص A380»، مع أكثر من 80 طائرة في الخدمة حالياً.

وكانت الناقلة، أطلقت عمليات الطائرة «العملاقة» للمرة الأولى إلى برمنغهام في عام 2016، وإلى نيس في عام 2017، وإلى غلاسكو في عام 2019.