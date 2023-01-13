الاتحاد للطيران تطلق خصومات على وجهاتها العالمية

تبدأ الاتحاد للطيران السنة الجديدة بإطلاق خصوماتها وعروضها الحصرية السنوية للمسافرين الذين يتطلعون إلى استكشاف وجهات جديدة أو زيارة الأصدقاء والعائلةويمكن للضيوف المسافرين الاستفادة من هذة الخصومات والسفر من أبوظبي إلى أي من الوجهات المختارة على الاتحاد للطيران مثل لندن واسطنبول وبوكيت وباريس و غيرها بأسعار تبدأ من 695 درهماً إماراتياً على الدرجة السياحية و 3,995 درهماً إماراتياً على درجة الأعمال.

وتبدأ الأسعار من 895 درهماً على الدرجة السياحية إلى روما و795 درهماً إماراتياً على الدرجة السياحية إلى مومباي. ويسري هذا العرض حتى 20 يناير 2023 للسفر من 18 يناير إلى 15 يونيو.

وسيتمكن المسافرون الراغبون في استكشاف لندن من الاستفادة من الأسعار المخفضة التي تبدأ من 15,995 درهماً إماراتياً على درجة الأعمال، أو من 2,695 درهمًا إماراتيًا على الدرجة السياحية.

وبهذه المناسبة صرح آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران، قائلاً: "نحن ندرك أنه في بداية كل سنة جديدة، يبدأ العديد منا بالتخطيط لأسفارهم للعام.



ويمكن للضيوف الذين يتطلعون إلى حجز عطلاتهم الاستفادة من هذه الخصومات للحصول على فرصة زيارة أبوظبي أو العديد من الوجهات الأخرى على شبكة الاتحاد للطيران.



وتعد أبوظبي نقطة جذب سياحية وثقافية يمكن للسائحين اكتشاف معالمها والاستمتاع بنشاطاتها مع برنامج التوقف في أبوظبي بين الرحلات.

ويمكن للضيوف الاستفادة من برنامج التوقف والحصول على إقامة مجانية من الفنادق المختارة فئة ثلاث نجوم وأربع نجوم، أو الحصول علو خصومات تصل إلى 40 % من الفنادق المختارة فئة أربع نجوم أو خمسة نجوم.