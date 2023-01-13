أسواق المال المحلية تربح 3.4 مليارات درهم

زادت أسواق الأسهم المحلية من مكاسبها في ختام تعاملات أمس، حيث ربح رأسمالها السوقي أكثر من 3.4 مليارات درهم، وسط تركيز المتعاملين على القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.198 تريليونات درهم في نهاية جلسة الأربعاء إلى 3.201 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.624 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و576.973 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وصعد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.5% عند مستوى 3313 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 210 ملايين درهم.

وارتفع سهم بنك دبي الإسلامي 0.2%، وسهم «إعمار العقارية» 1.7%، فيما ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.4%، بينما انخفض سهم «الاتحاد العقارية» 0.8%.

وكان أكثر الأسهم تداولاً، سهم «سالك» الذي ارتفع بنسبة 3.1%، بتداولات قاربت 12 مليون سهم.

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.1% عند مستوى 10089 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.5 مليار درهم، تزامناً مع ارتفاع سهم «ملتيبلاي» 1.1%، وسهم «ألفا ظبي القابضة» 0.4%، في حين انخفض سهم «الشركة العالمية القابضة» 0.1%، وسهم «أدنوك للتوزيع» 2.2%.