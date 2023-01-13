14.3 مليار درهم رصيد «المركزي» من السبائك الذهبية بنهاية أكتوبر

رفع المصرف المركزي رصيده من السبائك الذهبية كأصل من أصوله المهمة، ليصل بنهاية أكتوبر الماضي إلى 14 ملياراً و307 ملايين درهم، مقارنة مع 12 ملياراً و749 مليون درهم نهاية سبتمبر السابق، ومقابل 11 ملياراً و913 مليون درهم نهاية ديسمبر 2021، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ أن عاد «المركزي» لتكوين احتياطيات من المعدن الأصفر عام 2015.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المركزي» نمواً شهرياً لاحتياطي الذهب لدى المصرف بنسبة 12%، وارتفاعاً بنسبة 20% خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الماضي.

ووفقاً لأرقام «المركزي»، سجل شهر أكتوبر الماضي أعلى نسبة نمو شهري خلال فترة الثلاثة أعوام الماضية.

وشهد رصيد المصرف المركزي من الذهب نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مرتفعاً إلى 12 ملياراً و

862 مليون درهم في نهاية 2020، مقارنة مع 4.044 مليارات درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية عام 2018.

وبدأت البنوك المركزية والمؤسسات المالية حول العالم، أخيراً، تتسابق في اقتناء الذهب كملاذ آمن، وسط توقعات بزيادة أسعاره خلال الفترة المقبلة.

وجاء طلب البنوك المركزية العالمية على الذهب في الأشهر الماضية، ضمن خططها لدعم الاحتياطيات الدولية بحوزتها.

ومن المتوقع أن يستمر طلب البنوك المركزية في العالم على الذهب في الارتفاع، لاسيما في الأمد القصير، نتيجة لحالة عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي التي تسيطر على المشهد العالمي.