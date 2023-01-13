«طيران الإمارات» تتسلم 50 طائرة جديدة ابتداءً من أغسطس 2024

قالت شركة «طيران الإمارات»، إنها ستستلم من شركتي «بوينغ» و«إيرباص»، 50 طائرة جديدة في غضون ثلاثة أعوام ونصف العام، ابتداءً من أغسطس 2024، مشيرة إلى أن المباحثات مع الشركات المصنعة متواصلة بخصوص جداول التسليم لطلبيات الناقلة.

وكشفت الناقلة، خلال لقاء مع وسائل الإعلام المحلية، أنها تخطط حالياً لتوسيع مركزها الهندسي، وفتح المجال لتحديث وتجديد الطائرات التابعة لمختلف الناقلات الجوية الأخرى بما في ذلك شركات الطيران الخاص ورجال الأعمال، لافتة إلى بدء العمل على تجهيز سبع حظائر جديدة في منشآت مطار آل مكتوم الدولي من ضمنها حظيرة مخصصة لطلاء الطائرات، باستثمار يصل إلى 1.5 مليار درهم.

أول طائرة

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا، إنه وفقاً للمباحثات، أكدت شركة «بوينغ» الأميركية أنها ستسلم «طيران الإمارات»، أول طائرة من طلبيتها «بوينغ 777 إكس» في يوليو من عام 2025، مشيراً إلى أنه لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية بخصوص تسليم طائرات «بوينغ 787» بعد.

وأضاف الرضا في لقاء مع وسائل الإعلام المحلية، أن الناقلة ستتسلم أول طائرة من طراز «إيرباص إيه 350» في أغسطس من العام المقبل، موضحاً أنه بدءاً من أغسطس 2024 تتوقع الناقلة أن تستلم 50 طائرة جديدة خلال ثلاثة أعوام ونصف العام من طرازي «إيرباص» و«بوينغ»، حيث إن ذلك سينعكس على نمو أسطول الناقلة الدولية الأكبر في العالم.

وأكد أن المباحثات مع الشركات المصنعة متواصلة بخصوص جداول تسليم الطائرات التي طلبتها «طيران الإمارات»، خلال الفترة الماضية.

المركز الهندسي

إلى ذلك، قال الرضا، إن المركز الهندسي التابع لـ«طيران الإمارات» يخطط حالياً لتوسيع منشأته وفتح المجال لتحديث وتجديد الطائرات التابعة لمختلف الناقلات الجوية الأخرى بما في ذلك شركات الطيران الخاص ورجال الأعمال، وذلك بعد نجاح إطلاق برنامجها الضخم لتحديث 120 طائرة بكلفة ملياري دولار.

وذكر أن «طيران الإمارات»، ستعلن قريباً عن مشروع في هذا الصدد، لافتاً إلى أنه تم البدء بالعمل على تجهيز سبع حظائر جديدة في منشآت مطار آل مكتوم الدولي من ضمنها حظيرة مخصصة لطلاء الطائرات، مبيناً أن حجم الاستثمار في هذا المشروع يصل إلى 1.5 مليار درهم.

وأفاد بأن تلك الحظائر ستحتاج موظفين من مهندسين وفنيين إداريين للقيام بالمهام المطلوبة، وبالتالي ستلجأ «طيران الإمارات» إلى توظيف المزيد من المهارات من حول العالم، مشيراً إلى أن الحظائر الجديدة ستعمل جنباً إلى جنب مع الحظائر الحالية وعددها 12 حظيرة.

العمل التجاري

وكشف الرضا، إن فتح المجال أمام العمل التجاري للشركات الراغبة بالتجديد والتحديث ضمن منشآت مركز الإمارات الهندسي، سيكون ابتداءً من العام 2025، مشيراً إلى أن المركز الهندسي في «طيران الإمارات» يمتلك خبرات عالية للتعامل مع مختلف متطلبات المتعاملين من الشركات والناقلات الجوية، بما في ذلك توفير أحدث وأكثر الطرق كفاءة في إدارة عمليات التجديد ضمن إطار زمني تنافسي مقارنة بالمنشآت والخدمات التي توفرها شركات أخرى حول العالم.

طلبيات

يشار إلى أنه لدى «طيران الإمارات»، ثلاث طلبيات من شركتي «بوينغ» و«إيرباص»، حيث وقعت الناقلة، طلبية مؤكدة لشراء 50 طائرة «A350-900 XWB» بقيمة 16 مليار دولار (58.7 مليار درهم)، خلال معرض دبي للطيران 2019.

كما وقعت الناقلة خلال المعرض أيضاً، طلبية مؤكدة لشراء 30 طائرة «بوينغ 787-9» بقيمة 8.8 مليارات دولار (32.3 مليار درهم)، إلى جانب طلبية لطائرات من طراز «بوينغ 777 إكس» كانت قد أعلنت الناقلة عنها أثناء إطلاق هذا البرنامج الجديد من الطائرات.

استئناف خدمة «طوكيو هانيدا»

أعلنت شركة «طيران الإمارات»، استئناف خدمتها إلى «طوكيو هانيدا» اعتباراً من الثاني من أبريل 2023، لتستكمل بذلك إعادة بناء شبكتها اليابانية وتوفر مزيداً من الخيارات والمرونة للمسافرين من وإلى واحدة من أفضل الوجهات وأقوى الاقتصادات في آسيا والعالم.

وقالت الشركة في بيان أمس، إن الرحلة «ئي كيه 312»، ستعمل بواحدة من أحدث طائرات «الإمارات» من طراز «بوينغ 777 Game Changer».

رحلات شنغهاي

قال الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا، إن الناقلة تخطط لاستئناف تشغيل رحلاتها إلى شنغهاي خلال يناير الجاري، مشيراً إلى أن الاستئناف قد يتم بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وأضاف أن «طيران الإمارات»، تشغل في الوقت الحالي أربع رحلات أسبوعية إلى غوانزو الصينية، متوقعاً أن تشهد السوق الصينية طلباً قوياً بمجرد استئناف الرحلات إلى الوجهات في هذه السوق.