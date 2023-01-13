غرفة تجارة دبي تطلق 5 مجموعات أعمال جديدة

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، إطلاق خمس مجموعات أعمال جديدة، تشمل مجموعة عمل المعدات الطبية، ومجموعة عمل البصريات والنظارات، ومجموعة عمل البلاستيك والمطاط، ومجموعة عمل الأوراق والمناديل والقرطاسية، إضافة إلى مجموعة عمل الشوكولاتة والحلويات.

وتضاف مجموعات الأعمال الجديدة إلى قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تركز غرفة تجارة دبي على تطويرها وتعزيز إسهامها في النمو الاقتصادي بالإمارة، وذلك في إطار خطة الغرفة لرفع عدد القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تمثلها مجموعات الأعمال إلى 100 قطاع ونشاط اقتصادي بحلول مارس 2023.

وأفادت الغرفة في بيان أمس، بأن مجموعات الأعمال الجديدة، تستهدف توحيد أصوات أعضائها، وجمعهم لمناقشة التحديات والفرص، والخروج بحلول عملية ومبتكرة لتعزيز أداء وتنافسية القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يمثلونها، وتطوير علاقات التعاون والشراكات بين أعضائها، ومختلف الأطراف المعنية بما يحقق أهداف مجموعات الأعمال.

وتضطلع مجموعات الأعمال بتمثيل وحماية مصالح قطاعاتها، وتلعب دوراً مهماً في وضع التوصيات المناسبة لتغيير السياسات والأطر التنظيمية، بما يسهم في تحسين القدرة التنافسية لقطاعات الأعمال التي تمثلها، واعتماد أفضل الممارسات العالمية، ودعم النمو الاقتصادي.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن مجموعات الأعمال الجديدة ستلعب دوراً مهماً في دعم قطاعاتها وأنشطتها الاقتصادية، وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز عجلة النمو، وتعزيز إسهام القطاع الخاص الذي تمثله مجموعات الأعمال في مسيرة التنمية المستدامة.

وأضاف لوتاه، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر أولوية قصوى في رؤية القيادة الرشيدة، خصوصاً أن نموذج دبي الاقتصادي يشكل قدوة يحتذى بها في الرؤية الحكيمة وصناعة المستقبل.

وأكد أن مجموعات الأعمال عليها مسؤولية كبيرة في مواكبة مسيرة النمو، والعمل على تطوير وتنمية وتحسين قطاعاتها ونشاطاتها الاقتصادية.