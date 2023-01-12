3 أجنحة فندقية في دبي ضمن قائمة الأفضل عالمياً

كشفت مجلة «إليت ترافلر»، عن قائمتها لأفضل 100 جناح فندقي في العالم لعام 2023، حيث تصدر فندقا «أرماني دبي» و«برج العرب» قائمة الفئة المخصصة لأفضل الأجنحة بالنسبة لـ«فنادق المدينة»، فضلاً عن فندق «بولغاري دبي» ضمن فئة أفضل «الأجنحة العائلية».

وقالت المجلة، التي تعني بأسلوب الحياة الفاخر العالمي للأفراد أصحاب الثروات الفائقة، إن قاعدة بياناتها المحدثة تحتوي على معلومات أساسية حول أكثر من 700 إقامة فندقية فاخرة وحصرية حول العالم.

وأوضحت أن البيانات تستند إلى معايير عدة، بما في ذلك الفخامة والضيافة العصرية، إضافة إلى 60 معياراً مختلفاً تشمل ممارسات الاستدامة ووسائل الراحة الترحيبية، وحتى الزجاج المضاد للرصاص وغيرها.

وأضافت «إليت ترافلر» أن البيانات التفصيلية، تتناول الأجنحة التي تلبي أيضاً المواصفات الصارمة للخصوصية والاستدامة والطعام الفاخر وغيرها المزيد.

«أرماني دبي»

وذكرت المجلة أن فندق «أرماني دبي» تم تطويره من قبل المصمم الإيطالي الشهير، جورجيو أرماني، إذ يقع داخل برج خليفة (أطول ناطحة سحاب في العالم)، وهو المكان المثالي لاستكشاف المدينة النابضة بالحياة.

وبيّنت أنه في الطابق 39 يوجد جناح أرماني دبي، وهو مسكن أنيق بمساحة 4200 قدم مربعة، بألوان هادئة بما فيها الذهبي والرمادي، مع غرفتي نوم فسيحتين، ومنطقة جلوس وطعام خاصة، وصالة رياضية مجهزة بالكامل، ويتيح المكان مناظر آسرة على أفق دبي.

«برج العرب»

إلى ذلك، قالت المجلة إن فندق برج العرب، استطاع أن يضع معايير الضيافة الفاخرة منذ افتتاحه في عام 1999، والآن، بعد أكثر من 20 عاماً، لايزال أحد أكثر الفنادق شهرة في العالم، مشيرة إلى أن الفندق يضم أسطول سيارات رولز رويس خاص به، حيث يمكن للضيوف التحقق من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم عبر أجهزة «آيباد» من الذهب عيار 24 قيراطاً.

وأضافت: «يقع الجناح الرئاسي المكون من غرفتي نوم في الطابق 25 من الفندق، مع نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف، توفر إطلالات واسعة على المدينة والمحيط بالأسفل»، موضحة أن الجناح الرئاسي يغطي أكثر من 7000 قدم مربعة عبر طابقين، مع درج حلزوني دراماتيكي بينهما، ويحتوي على غرفتي نوم وغرفة طعام فخمة ومكتبة وصالة جذابة.

وتابعت المجلة: «الفندق ملتزم بترك تأثير إيجابي في العالم من حوله، عبر تنفيذ برنامج بيئي مع التركيز على استخدام المنتجات المحلية، وتعزيز التنوع البيولوجي، وتدوير النفايات».

«بولغاري دبي»

وفي سياق متصل، قالت مجلة «إليت ترافلر»، إن فندق «بولغاري دبي»، تم بناؤه على أساس من التفرد والرقي، حيث إن «فيلا بولغاري» المجهزة بأناقة، والتي تبلغ مساحتها 5800 قدم مربعة، هي تعريف الفخامة الراقية، مضيفة: «على الرغم من أنه قد يبدو كبيراً جداً، إلا أن هناك الكثير من الاهتمام قد طال الإقامة العائلية».

وأوضحت: «تحتوي الفيلا المكونة من ثلاث غرف نوم على مساحة خارجية تزيد على 5000 قدم مربعة، ومسبح خاص وسينما منزلية، كما أن هناك مجموعة كبيرة من خيارات تناول الطعام داخل الأجنحة من مطاعم المنتجع السبعة».