طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى طوكيو هانيدا اعتبارا من 2 أبريل المقبل

أعلنت طيران الإمارات استئناف خدمتها إلى طوكيو هانيدا اعتبارا من 2 أبريل 2023 لتستكمل بذلك إعادة بناء شبكتها اليابانية وتوفر مزيد من الخيارات والمرونة للمسافرين من وإلى واحدة من أفضل الوجهات وأقوى الاقتصادات في آسيا والعالم حيث وتقلع الرحلة من دبي في الساعة 7:50 صباحا وتصل إلى مطار طوكيو هانيدا في الساعة 10:35 ليلا فيما تغادر رحلة العودة "ئي كيه 314" هانيدا بعد منتصف الليل بخمس دقائق وتحط في مطار دبي الدولي في الساعة 6:20 صباحاً.

ويؤكد قرار استئناف خدمة طوكيو هانيدا استمرار دعم طيران الإمارات للسفر والسياحة في اليابان بعد انقشاع الجائحة بما يخدم الطلب المتنامي على السفر الدولي ويعزز حركة السفر الوافدة من الأسواق الرئيسية عبر شبكتها العالمية. كما ستعزز عودة طيران الإمارات إلى هانيدا عمليات الناقلة في السوق اليابانية إلى جانب خدمتها اليومية بطائرات A380 إلى طوكيو ناريتا وخدمة البوينج 777 اليومية إلى أوساكا.

وكانت هانيدا منذ إطلاق الخدمة إليها في عام 2013 وحتى انتشار جائحة كوفيد 19 واحدة من المدن الرئيسية على شبكة خطوط طيران الإمارات للتجارة والسياحة ولا تزال الناقلة ملتزمة بدعم النمو والتعافي المتسارع في اليابان حيث احتفلت مؤخرا بمرور 20 عاما على إطلاق خدمتها إلى أوساكا ثاني أكبر مدن البلاد بعد العاصمة طوكيو.

كما تتيح طيران الإمارات للركاب الوصول إلى 26 مدينة في اليابان و10 نقاط إقليمية عبر طوكيو وأوساكا من خلال شراكتها بالرمز مع الخطوط الجوية اليابانية "جال".

ومع إضافة طوكيو هانيدا ترفع طيران الإمارات شبكتها العالمية إلى 141 وجهة في القارات الست بما فيها 10 وجهات للشحن فقط. وتشغل الناقلة حاليا أحدث طائراتها البوينج 777-300ER المزودة بأجنحة الدرجة الأولى المغلقة بالكامل Game Changer إلى كل من بروكسل وجنيف ونيس ولندن ستانستيد وفرانكفورت وزيوريخ.