«دبي التجاري العالمي» يستضيف 36 فعالية خلال الربع الأول

بدأ مركز دبي التجاري العالمي عاماً جديداً حافلاً بفرص النمو المتواصل، حيث تشمل أجندة الربع الأول من العام الجاري، استضافة 36 معرضاً ومؤتمراً وملتقى، ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي في طليعة الوجهات العالمية لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

وأفاد المركز في بيان، أمس، بأن فعاليات الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 تعكس التنوّع الاقتصادي الذي تتمتع به إمارة دبي وتغطي العديد من القطاعات، بما فيها الرعاية الصحية والطاقة والفنون والمأكولات.

وتتضمن أبرز الفعاليات خلال الربع الأول، معرض «دوفات» ومعرض ومؤتمر الصحة العربي و«غلفود» ومعرض «الشرق الأوسط للطاقة»، فضلاً عن تنظيم النسخة الثانية من عالم القهوة دبي، إضافة إلى المعرض والمؤتمر التجاري للأمن والسلامة «إنترسيك».

وستشهد الفترة التي تسبق شهر رمضان سلسلة من الفعاليات المتتالية، حيث سيكون شهر مارس أحد أكثر الشهور زخماً هذا العام.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي، ماهر عبدالكريم جلفار، إن العام الماضي شهد عودة اقتصاد دبي إلى مستويات ما قبل الجائحة، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.6% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من العام.

وأشار إلى أنه كان لمركز دبي التجاري العالمي دور كبير في دفع الزخم الاقتصادي في الإمارة، من خلال استضافة أجندة متكاملة من فعاليات قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، والترحيب بعدد قياسي من الزوّار الدوليين، كما أسهم المركز في وضع معايير جديدة لقطاع الفعاليات، فضلاً عن دعم منظومة الأعمال بشكل فعّال، متوقعاً أن يتواصل هذا الزخم خلال الربع الأول من عام 2023.

وأضاف جلفار، أن مركز دبي التجاري يُعد عاملاً رئيساً في تمكين التجارة، ووجهة راسخة للابتكار وتبادل المعرفة والأفكار، مؤكداً مواصلة العمل من أجل تطوير محفظة المركز من الفعاليات البارزة والفعاليات الأولى من نوعها بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى لحكومة دبي.