«دي بي ورلد» تستقطب الكفاءات المهنية الهندية إلى الإمارات بعد تدريبها

أطلقت شركة «العالمية للأمن»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «دي بي ورلد»، شراكة استراتيجية مع مجموعة «ترانسورلد» المتخصصة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، لتوسيع عروضها وخدماتها في مجال الأمن وإدارة المرافق، وتوفير الحلول المتكاملة لتوظيف القوى العاملة في دولة الإمارات.

وبموجب هذه الشراكة ستتعاون الشركتان لتدريب وتطوير الكفاءات المهنية الماهرة في شبه القارة الهندية، واستقطابها للعمل في الأسواق الإماراتية.

وسيتم توظيف الكفاءات المهنية القادرة على العمل وفق معايير السوق في دولة الإمارات لتشغل الوظائف الملائمة لخبراتها.

وأكد المدير التنفيذي للعمليات في «العالمية للأمن»، أيوب الملا، أهمية التعاون مع مجموعة «ترانسورلد»؛ لخدمة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، حيث تضم الهند عدداً كبيراً من الكفاءات المهنية القادرة على دعم القوى العاملة الحالية لدى المجموعة في دولة الإمارات.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «ترانسورلد»، راميش إس راماكريشنان، إن تلك الشراكة تأتي نتيجة للمساعي المتواصلة لخلق أثر إيجابي في المجتمعات؛ حيث رسّخت «العالمية للأمن» مكانتها في دولة الإمارات لتكون الشريك المثالي لنا في مجال تأهيل وتوظيف الكوادر الماهرة.